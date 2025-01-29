Называют мамой: лучшая учительница Украины Леся Павлюк поделилась секретами преподавания

В прошлом году лауреатом премии Global Teacher Prize Ukraine стала учительница начальных классов из Ивано-Франковска Леся Павлюк. Она уже несколько лет удивляет инновационными методиками преподавания.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на эфир национального телемарафона. Педагог при этом поделилась секретами, как ей удается так хорошо ладить со своими учениками.

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Лучшая учительница Украины поделилась секретами преподавания

Леся Павлюк первая в Ивано-Франковске начала работать с инклюзивным классом. Она не только делится с учениками знаниями, но и пытается поддерживать их эмоционально. Ведь во время войны детям надо гарантировать и ощущение безопасности.

Учительница убеждена, что нормализации эмоций детей способствуют мягкие игрушки. Поэтому педагог позволяет ученикам брать их в класс и иметь возможность обнять даже во время учебного процесса.

Важно! Украинская учительница Леся Павлюк попала в список 50 лучших педагогов мира.

Я позволяю детям приносить мягкие игрушки, ведь вижу, как важно им обнять свои же мягкие игрушки,

– уточняет педагог.

Она также делится другими секретами работы.

Для меня очень важно доверие между мной и детьми. Это маленькие дети, и даже иногда бывает, что они меня своей мамой называют,

– признается Павлюк.

Говорит, что доверие учеников ей гарантирует правильно найденный к ним подход. Неудивительно, что школьники сразу бегут ее обнимать, когда только видят в коридоре. Даже рассказывают, какую игрушку принесли сегодня.

Я стараюсь эту тропинку выстроить к каждому. С кем-то уже удалось, с кем-то еще в процессе,

– говорит педагог.

Мать учеников, которых учит Павлюк, говорит: учительница пытается каждую тему интегрировать в реальную жизнь. Дети с ней учатся легко.

Отметим, что быть учительницей – детская мечта Леси Павлюк.

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Что известно о Лесе Павлюк