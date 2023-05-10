Когда стартуют летние каникулы 2023 в школах Польши и сколько будут отдыхать дети

Больше всего украинских учеников из-за полномасштабной войны выехало с родителями в Польшу. Многие из этих школьников пошли учиться в местные учебные заведения.

Даты отдыха учеников от обучения в Украине и в соседней стране отличаются. Когда начинаются летние каникулы в 2023 году в школах Польши, читайте на 24 Канала.

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Когда стартуют летние каникулы в Польше 2023

Так, в Польше заканчиваются дидактические и воспитательные занятия в школах 23 июня. Так что летний отдых от учебы в местных школах начинается 24 июня. Закончатся летние каникулы 31 августа 2023 года.

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К слову, весной ученики в Польше ходили на каникулы в течение 6 – 11 апреля 2023 года.

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Когда были зимние каникулы в школах Польши

Зимой 2023 года школьники в Польше отдыхали в период с 16 января по 26 февраля.

Каждое из 16 воеводств попало в одну из четырех групп. Для каждого министерство образования определило двухнедельный период отдыха детей.

I группа: 16 – 29 января: Люблин, Лодзь, Подкарпатье, Поморье, Силезия;

II группа: 23 января – 5 февраля: Подляское, Варминско-Мазурское;

III группа: 30 января – 12 февраля: Любушское, Малопольское, Свентокшиское, Великопольское, Куявско-Поморское;

IV группа: 13 – 26 февраля: Дольношленское, Мазовецкое, Опольское, Западнопоморское.