Каникулы в школах и праздничные дни: когда будут отдыхать ученики в Польше

В этом году обучение в школах страны-соседки стартовало позже. Когда предусмотрены каникулы в школах Польши, читайте в материале.

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Что известно об учебном году в Польше

Даты каникул в школах Польши каждый год определяет министр народного образования и спорта. При этом даты в воеводствах могут не совпадать.

Учебный год делится на два семестра: