Каникулы в школах и праздничные дни: когда будут отдыхать ученики в Польше

18 сентября 2023, 18:37
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Источник:

РБК-Украина

Больше всего украинских школьников из-за войны оказалось в Польше. Большинство из них пошли учиться в местные школы.

В этом году обучение в школах страны-соседки стартовало позже. Когда предусмотрены каникулы в школах Польши, читайте в материале.

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Что известно об учебном году в Польше

Даты каникул в школах Польши каждый год определяет министр народного образования и спорта. При этом даты в воеводствах могут не совпадать.

Учебный год делится на два семестра:

  • первый – сентябрь – январь;
  • второй – январь – июнь (для выпускников средних школ – до апреля).

В частных школах может быть свой график каникул.

В 2023 году праздник первого звонка состоялся в Польше позже обычного – 4 сентября, а не 1 сентября. Занятия в школах стартовали 5 сентября.

Какие каникулы существуют в польских школах

В школах Польши предусмотрены четыре периода каникул:

  • рождественские;
  • зимние;
  • пасхальные;
  • летние.

Осенних и весенних каникул в Польше официально нет.

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Когда будут отдыхать ученики в Польше

Ученики в Польше отдыхают не только в каникулы, но и в праздничные дни (связанные с праздниками).

Осень

  • 1 ноября 2023 года – День всех святых;
  • 11 ноября 2023 – День Независимости Польши.

Зима

В течение 23 декабря 2023 – 1 января 2024 продолжаются рождественские и новогодние каникулы.

  • 24 декабря 2023 года – Святвечер;
  • 25 декабря 2023 года – Рождество;
  • 1 января 2024 года – Новый год;
  • 6 января 2024 года – Богоявления, Крещения.

С 15 января по 25 февраля 2024 года предусмотрены зимние каникулы в следующих воеводствах:

  • с 15 января по 28 января – Нижнесилезское, Мазовецкое, Опольское, Западнопоморское;
  • с 22 января по 4 февраля – Подляское, Варминско-Мазурское;
  • с 29 января по 11 февраля – Любельское, Лодзькое, Подкарпатское, Поморское, Шленское;
  • с 12 февраля по 25 февраля – Куявско-Поморское, Любушское, Малопольское, Свентокшиское, Великопольское.

Весна

С 28 марта по 2 апреля 2024 года в Польше будут отмечать:

  • 28 марта – Чистый четверг;
  • 29 марта – Страстную пятницу;
  • 30 марта – Великую субботу;
  • 31 марта – Пасху;
  • 1 апреля – Мокрый понедельник.

26 апреля 2024 – окончание учебного года для выпускников.

1 – 3 мая 2024 года – майские выходные.

  • 1 мая – Международный день труда;
  • 3 мая – День Конституции Польши.

30 мая 2024 года – Праздник тела и крови Христовых.

Лето

21 июня 2024 – окончание учебного года.

С 22 июня по 31 августа 2024 года ученики будут на летних каникулах.

Автор: Марія Волошин