Так, дети внутренне перемещенных лиц будут иметь право на первоочередное зачисление в школы. В частности, и в 1 класс.

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Какую категорию детей в первую очередь зачислять в школы

Соответствующую норму включили в Порядок зачисления, отчисления и перевода учеников. Его МОН обнародовало для общественного обсуждения.

Дети внутренне перемещенных лиц, идущих в первый класс, будут иметь право на первоочередное зачисление по месту нахождения.

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Также право на первоочередное зачисление без проведения конкурса в течение года дети ВПЛ будут иметь при возвращении в свои школы, в которых они учились до переезда.

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