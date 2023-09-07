Так, дети внутренне перемещенных лиц будут иметь право на первоочередное зачисление в школы. В частности, и в 1 класс.
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Какую категорию детей в первую очередь зачислять в школы
Соответствующую норму включили в Порядок зачисления, отчисления и перевода учеников. Его МОН обнародовало для общественного обсуждения.
Дети внутренне перемещенных лиц, идущих в первый класс, будут иметь право на первоочередное зачисление по месту нахождения.
Также право на первоочередное зачисление без проведения конкурса в течение года дети ВПЛ будут иметь при возвращении в свои школы, в которых они учились до переезда.
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Как учатся ученики с 1 сентября в Украине
- Глава Минобразования Украины Оксен Лисовой рассказал, что учебные заведения в Украине с 1 сентября будут работать в очном, дистанционном и смешанном форматах. Решения будут приниматься на местах.
- Так, в Украине работу возобновило около 13 тысяч школ.
- На обучение вернулись 3 миллиона 951 тысяча учеников. Около полумиллиона из них должны учиться оффлайн.
- 84% школ имеют обустроенные укрытия.
- Если родители не хотят, чтобы ребенок учился очно, могут перевести его на другую доступную форму обучения.
- Если укрытие школы не может вместить нужное количество детей и педагогов, следует наладить посменное очное обучение офлайн, уточнил министр.
- На тех территориях, где есть угроза жизни или здоровью детей, очного обучения не будет.
- Педагогические советы школ, кстати, могут самостоятельно определять структуру и продолжительность учебного дня, недели, занятий и даже форму организации обучения.
- К слову, с начала полномасштабной войны в Украине уже полностью отстроили более 500 школ, разрушенных россиянами.