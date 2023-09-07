Так, діти внутрішньо переміщених осіб матимуть право на першочергове зарахування до шкіл. Зокрема, й до 1 класу.
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Яку категорію дітей першочергово зарахують до шкіл
Відповідну норму включили до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів. Його МОН оприлюднило для громадського обговорення.
Діти внутрішньо переміщених осіб, які йдуть до першого класу, матимуть право на першочергове зарахування за місцем перебування.
Також право на першочергове зарахування без проведення конкурсу протягом року діти ВПО матимуть при поверненні до своїх шкіл, у яких вони навчалися до переїзду.
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Як вчаться учні з 1 вересня в Україні
- Очільник Міносвіти України Оксен Лісовий розповів, що навчальні заклади в Україні з 1 вересня працюватимуть в очному, дистанційному та змішаному форматах. Рішення ухвалюватимуть на місцях.
- Так, в Україні роботу відновило майже 13 тисяч шкіл.
- На навчання повернулися 3 мільйони 951 тисяча учнів. Близько пів мільйона з них мають вчитися офлайн.
- 84% шкіл мають облаштовані укриття.
- Якщо батьки не хочуть, аби їхня дитина вчилася очно, можуть перевести її на іншу доступну форму навчання.
- Якщо укриття школи не може вмістити потрібну кількість дітей та педагогів, варто налагодити позмінне очне навчання офлайн, уточнив міністр.
- На тих територіях, де є загроза життю чи здоров'ю дітей, очного навчання не буде.
- Педагогічні ради шкіл, до слова, можуть самостійно визначати структуру і тривалість навчального дня, тижня, занять і навіть форму організації навчання.
- До слова, з початку повномасштабної війни в Україні вже повністю відбудувати понад 500 шкіл, зруйнованих росіянами.