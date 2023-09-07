Так, діти внутрішньо переміщених осіб матимуть право на першочергове зарахування до шкіл. Зокрема, й до 1 класу.

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Яку категорію дітей першочергово зарахують до шкіл

Відповідну норму включили до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів. Його МОН оприлюднило для громадського обговорення.

Діти внутрішньо переміщених осіб, які йдуть до першого класу, матимуть право на першочергове зарахування за місцем перебування.

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Також право на першочергове зарахування без проведення конкурсу протягом року діти ВПО матимуть при поверненні до своїх шкіл, у яких вони навчалися до переїзду.

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