Лисовой назвал образовательные приоритеты в новом учебном году

В Украине 2 сентября стартовал новый учебный год. Глава Министерства образования и науки Украины Оксен Лисовой сообщил, что ведомство продолжает поддерживать, развивать и трансформировать каждое звено образовательной сферы.

Чиновник при этом отметил, что новый учебный год стартует в сложных условиях и с непростыми вызовами. Также растолковал основные изменения и трансформации в сфере образования.

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Лисовой рассказал об основных изменениях в системе образования

Чиновник отметил: наша задача – создать образовательную среду, которая будет формировать образованную, высокомотивированную и патриотическую молодежь. Молодежь, которая сможет самореализоваться и строить желанную страну, за которую мы боремся сегодня.

Продолжаем поддерживать, развивать и трансформировать каждое звено образовательной сферы – качественное дошкольное образование, НУШ в базовой школе и профильная: реформа старшей школы, трансформации профтеха и свобода выбора в высшем образовании, обеспечение равного доступа к образованию и обновление предмета "Защита Украины",

– уточнил министр.

И рассказал подробно о воплощении в жизнь всех перечисленных изменений.

Качественное дошкольное образование

Ведомство стремится, чтобы дошкольное образование было доступно для всех детей, а родители имели расширенные права в выборе форм обучения. В дистадках при этом предусмотрят преподавание английского языка.

Реформа профильного среднего образования (с 2027 года)

Основные цели, которых хочет достичь МОН:

образование для индивидуального развития;

академический лицей (10 – 12 классы);

выбор профиля обучения;

12-летнее среднее образование;

соответствие международным практикам.

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Новая украинская школа

Эта реформа предусматривает изменения в типовой образовательной программы для 5 – 9 классов, гибкость для школ и больше возможностей для преодоления образовательных потерь. В 2024 году на финансирование учебников уже выделили 1,5 миллиарда гривен и столько же средств на субвенцию НУШ.

Трансформация профтехов

Выделили средства на 100 мастерских (88 мастерских – 549 миллиона гривен из госбюджета, 12 мастерских – за счет международных партнеров). В целом будут менять устаревшую инфраструктуру.

Свобода выбора в высшем образовании

Поступающие на контракт в вузы будут получать государственные гранты на сумму от 15 тысяч гривен ежегодно в течение обучения (4 года – на бакалавриат; 6 лет на медицинского магистра). Сумма зависит от выбранной специальности и количества баллов, набранных на НМТ. Также предусмотрели индивидуальные образовательные траектории для студентов.

Образование для каждого

Кабмин уже одобрил Национальную стратегию развития инклюзивного обучения до 2029 года. Минобразования, в частности, будет развивать "Школу супергероев": появятся еще 6 образовательных центров. Также будет работать программа обучения и реабилитации лиц, потерявших зрение в результате войны – "Точка соприкосновения".

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Школа оффлайн

Чиновники стремятся вернуть как можно больше детей к безопасному очному обучению и улучшить качество дистанционного образования. В МОН анонсировали построение укрытий для школ (57 проектов уже получили финансирование за счет субвенции, также выделили дополнительные 5 миллиардов гривен для школ и профтехов). Так, учеников будут обеспечивать девайсами для дистанционного обучения, а общины – автобусами для транспортировки учеников в школы с укрытием.

Обновленный предмет "Защита Украины"

С начала этого учебного года ученики будут изучать обновленную "Защиту Украины". В программе предмета уже будет домедицинская помощь, тактическая медицина, управление дронами, радиосвязь, военные технологии, топография и тактика. На повышение квалификации учителей выделили уже 100 миллионов гривен; также 1,64 миллиарда гривен – для закупки оснащения (симуляторов, тиров, аптечек, тренажеров). Также подготовку прошли 90 тренеров.

Министерство отмечает, что хочет обеспечить равный доступ к образованию.