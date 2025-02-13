Кого мы "любим", а кого "кохаємо": выясним тонкости чувств

Как часто вы говорите слова "люблю" и "кохаю", а в правильных ли ситуациях вы их используете. Кому и какие слова надо говорить на украинском.

Какая разница между словами "люблю" и "кохаю", и всегда ли это было так рассказывает 24 Канал.

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Какая разница между "люблю" и "кохаю"

Для выражения особой привязанности и чувств в украинском языке есть два слова – украинцы и любят, і "кохають". Но их следует различать.

В нашем языке немало синонимов, но есть слова, которые стоит точнее и корректнее употреблять в определенных случаях. Это касается и слов "любить" и "кохати".

Толковые словари дают следующие объяснения словам:

Любить – чувствовать глубокую преданность, привязанность к кому-то – родственников, друзей. Или получать удовольствие от чего-то – музыки, фильма, работы, еды, хобби, спорта – иметь особый интерес, влечение к чему-то.

Людей – маму, подругу, сестру, брата, дедушку – любят.

– маму, подругу, сестру, брата, дедушку – любят. Домашних животных – собачку, кошку, хомяка – любят.

– собачку, кошку, хомяка – любят. Деятельность – путешествия, фотографировать, писать стихи, вышивать, работу – любят.

– путешествия, фотографировать, писать стихи, вышивать, работу – любят. Вещи, еду природу, Родину – вареники, духи, море, горы, клубнику, украшения, сериалы, книги – любят.

Другое, более глубокое чувство обозначаем словом – "кохати".

"Кохати" – чувствовать глубокие сердечные (романтические) чувства к лицу, в основном противоположного пола.

Мужчину или женщину / жену – "кохають".

Девушку или парня – "кохають".

Жениха или невесту – "кохають".

Любить или "кохати", всегда ли это были разные понятия: смотрите видео

У слова "кохати" есть еще одно значение – лелеять. Его употребляют, в значении особой заботы о ком-то или о чем-то – о ребенке, овощи или садоводство.

"Лукаш усе садовину ростив та кохав" (Марко Вовчок),

"Доню моя, доню моя, цвіте мій рожевий! Як ягідку, як пташечку, кохала, ростила на лишенько…" (Тарас Шевченко).

Но в таком значении "кохати" малоупотребительно и почти забыто. Поэтому оставьте это слово только для своей половинки и говорите не только в День святого Валентина. Дополните нежными обращениями свои слова и будьте счастливы!

Любить можно только женщину: смотрите видео

Однако не стоит обижаться на слова "Я тебя люблю" от половинки, они все равно свидетельствуют о чувствах. Лучше скажите в ответ: "А я тебя – кохаю!" Любите, "кохайте" и будьте любимыми!