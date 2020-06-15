Людмила Паращенко – новая кандидатка на кресло министра образования: что о ней известно
В перечне кандидатов на должность нового министра образования и науки Украины пополнение. К нему добавилась Людмила Паращенко – директор Киевского лицея бизнеса.
По крайней мере, об этом сообщает на своей фейсбук-странице парламентер от "Голоса" Инна Совсун.
Ранее Он в пуле кандидатов, – Шмыгаль про Шкарлета, который может возглавить Минобразования
Депутат отмечает: насколько реальна эта кандидатка, ей ответить сложно, ведь она также владеет информацией о том, что уже вечером 15 июня фракция "Слуга народа" на своем вечернем заседании рассмотрит кандидатуру Сергея Шкарлета на этот пост.
Что известно о Людмиле Паращенко:
- Она – директор Киевского лицея бизнеса.
- Паращенко является доктором наук по государственному управлению, кандидатом педагогических наук, доцентом, магистром делового администрирования.
- Она также участвовала в реализации нескольких национальных и международных образовательных проектов, в частности – была руководителем компонентов украинского-швейцарских проектов "Содействие развитию образования для демократии в Украине" (2009 – 2012), "Развитие гражданских компетенций в Украине 2013 – 2016", который осуществлялись при поддержке Совета Европы.
- Автор более 70 научных статей и публикаций.
- Паращенко также является председателем общественной организации "Агентство развития образовательной политики".
- Кроме того, она – лауреат литературной премии имени Елены Пчелки и член Союза журналистов Украины.