В перечне кандидатов на должность нового министра образования и науки Украины пополнение. К нему добавилась Людмила Паращенко – директор Киевского лицея бизнеса.

По крайней мере, об этом сообщает на своей фейсбук-странице парламентер от "Голоса" Инна Совсун.

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Депутат отмечает: насколько реальна эта кандидатка, ей ответить сложно, ведь она также владеет информацией о том, что уже вечером 15 июня фракция "Слуга народа" на своем вечернем заседании рассмотрит кандидатуру Сергея Шкарлета на этот пост.

Что известно о Людмиле Паращенко:

Она – директор Киевского лицея бизнеса.

Паращенко является доктором наук по государственному управлению, кандидатом педагогических наук, доцентом, магистром делового администрирования.

Она также участвовала в реализации нескольких национальных и международных образовательных проектов, в частности – была руководителем компонентов украинского-швейцарских проектов "Содействие развитию образования для демократии в Украине" (2009 – 2012), "Развитие гражданских компетенций в Украине 2013 – 2016", который осуществлялись при поддержке Совета Европы.

Автор более 70 научных статей и публикаций.

Паращенко также является председателем общественной организации "Агентство развития образовательной политики".

Кроме того, она – лауреат литературной премии имени Елены Пчелки и член Союза журналистов Украины.

Обратите внимание! Должность министра образования остается вакантной с 4 марта, когда Рада отправила в отставку Кабмин Алексея Гончарука. Анна Новосад, которая была министром образования и науки в Кабмине Гончарука, отказалась работать в правительстве Шмыгаля. Сейчас обязанности министра образования и науки выполняет Любомира Мандзий.