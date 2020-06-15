У переліку кандидатів на посаду нового міністра освіти і науки України поповнення. До нього додалася Людмила Паращенко – директорка Київського ліцею бізнесу.

Принаймні, про це повідомляє на своїй фейсбук-сторінці парламентарка від "Голосу" Інна Совсун.

Раніше Він є в пулі кандидатів, – Шмигаль про Шкарлета, який може очолити Міносвіти

Депутатка зауважує: наскільки реальною є ця кандидатка їй відповісти складно, адже вона також володіє інформацією про те, що вже ввечері 15 червня фракція "Слуга народу" на своєму вечірньому засіданні розглядатиме кандидатуру Сергія Шкарлета на цей пост.

Що відомо про Людмилу Паращенко:

Вона – директорка Київського ліцею бізнесу.

Паращенко є докторкою наук з державного управління, кандидатом педагогічних наук, доцентом, магістром ділового адміністрування.

Вона також брала участь у реалізації кількох національних і міжнародних освітніх проєктів, зокрема, – була керівником компонентів українсько-швейцарських проєктів "Сприяння розвитку освіти для демократії в Україні" (2009 – 2012) ,"Poзвиток громадянських компетентностей в Україні 2013 – 2016", що здійснювалися за підтримки Ради Європи.

Є авторкою понад 70 наукових статей та публікацій.

Паращенко також є головою громадської організації "Агенція розвитку освітньої політики".

Окрім того, вона – лауреатка літературної премії імені Олени Пчілки та членкиня Спілки журналістів України.

Зверніть увагу! Посада міністра освіти залишається вакантною від 4 березня, коли Рада відправила у відставку Кабмін Олексія Гончарука. Ганна Новосад, яка була міністром освіти і науки в Кабміні Гончарука, відмовилася працювати в уряді Шмигаля. Наразі обов’язки міністра освіти і науки виконує Любомира Мандзій.