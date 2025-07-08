Два топовых львовских вуза получили новых проректоров

Недавно Львовский национальный университет имени Ивана Франко и НУ "Львовская политехника" получили новых ректоров. Теперь им назначили заместителей.

Об этом информирует 24 Канал. Кандидатуры новых проректоров вузов согласовали их ученые советы.

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Кто стал новыми проректорами ЛНУ имени Франко

Новых проректоров ЗВО предложил ректор Роман Гладышевский. Из когорты "старых" проректоров времен экс-ректора Владимира Мельника в должности остался первый проректор Андрей Гукалюк. Среди других новоназначенных – двое деканов и один заведующий кафедрой, сообщили в пресс-центре вуза.

Так, заместителями ректора ЛНУ имени Ивана Франко стали:

первый проректор – Андрей Гукалюк, доцент кафедры экономики предприятия, кандидат экономических наук;

проректор по научной работе – Елена Квас, декана философского факультета, доктор педагогических наук, профессор;

проректор по научно-педагогической работе и международному сотрудничеству – Кристина Милиянчук, ведущий научный сотрудник кафедры неорганической химии, кандидат химических наук;

проректор по научно-педагогической работе и социальным вопросам и развитию – Олег Бугрий, заведующий кафедрой математической статистики и дифференциальных уравнений, доктор физико-математических наук, профессор;

проректор по учебно-производственной и административно-хозяйственной работе – Андрей Стасишин, декан факультета управления финансами и бизнеса, кандидат экономических наук, доцент.

Экс-ректор ЛНУ Владимир Мельник стал советником действующего главы вуза.

Он – Роман Гладышевский – сообщил, что с нового учебного года направления деятельности и сфера ответственности проректоров могут меняться для эффективной реализации стратегии развития университета.

Заметим, что нового ректора ЛНУ выбрали 29 апреля. Во втором туре победил доктор химических наук, академик НАН Украины Роман Гладышевский.

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Кого назначили новыми проректорами Львовской политехники

Во Львовской политехнике при каденции нового ректора Натальи Шаховской будет семь проректоров и ученый секретарь, информирует ZAXID.NET. Их выбирали на конкурсе, как это анонсировала новая руководительница этого учреждения высшего образования. Каждый желающий мог подать свою кандидатуру, подготовить резюме и мотивационные письма. Затем надо было пройти личное собеседование с ректором и получить согласование ученого совета.

На 7 должностей подали заявления 18 кандидатов. Среди избранных проректоров все новые, кроме одного.

Проректор по институциональному развитию – Роман Корж, 61-летний доктор технических наук, профессор кафедры социальных коммуникаций и информационной деятельности Института гуманитарных и социальных наук. Он остался из "старого" состава.

Проректор по учебно-методической работе теперь – Владимир Жежуха, 42-летний кандидат экономических наук, доцент кафедры внешнеэкономической и таможенной деятельности, заместитель директора Института экономики и менеджмента.

Проректор по учебной работе и качеству образования – Ирина Хомишин, 42-летняя доктор юридических наук, профессор кафедры административного и информационного права, заместитель директора Института права, психологии и инновационного образования.

Проректор по учебной работе и развитию студенческого потенциала – Николай Логойда, 36-летний кандидат технических наук, доцент, заместитель директора Института компьютерных наук и информационных технологий.

Проректор по социальным вопросам и по управлению инфраструктурой – Игорь Гельжинский, 48-летний доктор технических наук, профессор кафедры электронной инженерии Института телекоммуникаций, радиоэлектроники и электронной техники.

Ученый секретарь университета – Роман Брилинский, 70-летний кандидат технических наук, доцент доцент кафедры автоматизации тепловых и химических процессов Института энергетики и систем управления.

16 июля к обязанностям приступят еще два новых проректора. Проректором по научной работе и инновационной деятельности будет Роман Федоришин, 42-летний доктор технических наук, доцент кафедры автоматизации и компьютерно-интегрированных технологий Института энергетики и систем управления.

Проректор по международной деятельности – Олег Карий, 49-летний доктор экономических наук, заведующий кафедрой менеджмента организаций Института экономики и менеджмента.

Сейчас в вузе нет первого проректора. Эксперший проректор Олег Матвейкив, который снял свою кандидатуру с выборов ректора в пользу Натальи Шаховской, занял ее предыдущую должность – директора ИКНИ.

Напомним, что НУ "Львовская политехника" получил нового ректора 19 марта. 46-летняя доктор технических наук Наталья Шаховская одержала победу во втором туре выборов.