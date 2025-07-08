Про це інформує 24 Канал. Кандидатури нових проректорів вишів погодили їхні вчені ради.

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Хто став новими проректорами ЛНУ імені Франка

Нових проректорів ЗВО запропонував ректор Роман Гладишевський. З когорти "старих" проректорів часів ексректора Володимира Мельника на посаді залишився перший проректор Андрій Гукалюк. Серед інших новопризначених – двоє деканів та один завідувач кафедри, повідомили у пресцентрі вишу.

Так, заступниками ректора ЛНУ імені Івана Франка стали:

перший проректор – Андрій Гукалюк, доцент кафедри економіки підприємства, кандидат економічних наук;

проректорка з наукової роботи – Олена Квас, деканка філософського факультету, докторка педагогічних наук, професорка;

проректорка з науково-педагогічної роботи та міжнародної співпраці – Христина Міліянчук, провідна наукова співробітниця кафедри неорганічної хімії, кандидатка хімічних наук;

проректор з науково-педагогічної роботи та соціальних питань і розвитку – Олег Бугрій, завідувач кафедри математичної статистики і диференціальних рівнянь, доктор фізико-математичних наук, професор;

проректор з навчально-виробничої та адміністративно-господарської роботи – Андрій Стасишин, декан факультету управління фінансами та бізнесу, кандидат економічних наук, доцент.

Ексректор ЛНУ Володимир Мельник став радником чинного очільника вишу.

Він – Роман Гладишевський – повідомив, що з нового навчального року напрями діяльності та сфера відповідальності проректорів можуть змінюватися для ефективної реалізації стратегії розвитку університету.

Зауважимо, що нового ректора ЛНУ обрали 29 квітня. У другому турі переміг доктор хімічних наук, академік НАН України Роман Гладишевський.

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Кого призначили новими проректорами Львівської політехніки

У Львівській політехніці за каденції нової ректорки Наталії Шаховської буде сім проректорів та вчений секретар, інформує ZAXID.NET. Їх обирали на конкурсі, як це анонсувала нова очільниця цього закладу вищої освіти. Кожен охочий міг подати свою кандидатуру, підготувати резюме і мотиваційні листи. Потім треба було пройти особисту співбесіду з ректоркою та отримати погодження вченої ради.

На 7 посад подали заяви 18 кандидатів. Серед обраних проректорів всі нові, крім одного.

Проректор з інституційного розвитку – Роман Корж, 61-річний доктор технічних наук, професор кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності Інституту гуманітарних та соціальних наук. Він залишився зі "старого" складу.

Проректор з навчально-методичної роботи тепер – Володимир Жежуха, 42-річний кандидат економічних наук, доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності, заступник директора Інституту економіки і менеджменту.

Проректорка з навчальної роботи та якості освіти – Ірина Хомишин, 42-річна докторка юридичних наук, професорка кафедри адміністративного та інформаційного права, заступниця директора Інституту права, психології та інноваційної освіти.

Проректор з навчальної роботи та розвитку студентського потенціалу – Микола Логойда, 36-річний кандидат технічних наук, доцент, заступник директора Інституту компʼютерних наук та інформаційних технологій.

Проректор з соціальних питань та з управління інфраструктурою – Ігор Гельжинський, 48-річний доктор технічних наук, професор кафедри електронної інженерії Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки.

Вчений секретар університету – Роман Брилинський, 70-річний кандидат технічних наук, доцент доцент кафедри автоматизації теплових і хімічних процесів Інституту енергетики та систем керування.

16 липня до обовʼязків приступлять ще два нові проректори. Проректором з наукової роботи та інноваційної діяльності буде Роман Федоришин, 42-річний доктор технічних наук, доцент кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій Інституту енергетики та систем керування.

Проректор з міжнародної діяльності – Олег Карий, 49-річний доктор економічних наук, завідувач кафедри менеджменту організацій Інституту економіки і менеджменту.

Наразі у виші немає першого проректора. Експерший проректор Олег Матвійків, який зняв свою кандидатуру з виборів ректора на користь Наталії Шаховської, обійняв її попередню посаду – директора ІКНІ.

Нагадаємо, що НУ "Львівська політехніка" отримав нового ректора 19 березня. 46-річна докторка технічних наук Наталія Шаховська здобула перемогу у другому турі виборів.