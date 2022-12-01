Список опубликован в онлайн-версии медиа. В подборку вошли художественные и научно-популярные издания.

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Лучшие книги 2022 года от The New York Times

Вот какие издания стали лучшими в 2022 году по версии американской газеты:

Дженнифер Иган. The Candy House (Simon & Schuster)

Новая книга Иган является своеобразным продолжением романа "Визит отряда горлорезов", который в 2011 году получил Пулитцеровскую премию. Этот роман соткан из многих сюжетных линий и истории персонажей, которые возвращаются из уже упомянутой книги. Однако в "Конфетном доме" автор преодолевала элементы антиутопии. Теперь ее персонажи являются творцами и узниками вселенной, исполненной технологических чудес.

Клэр-Луиз Беннет. Checkout 19 (Riverhead Books)

Вторая книга британской писательницы, чей дебютный роман "Ставок" (2015 рік) критики встретили с большим расположением. "Касса 19" – история молодой женщины, выросшей в рабочем районе Лондона. Она влюблена в чтение. Книги помогают героине уйти от одиночества, создавая в своем воображении совершенно другой мир. Редакторы The New York Times называют ее экспериментальной и сюрреалистической, способной подарить чистое удовольствие от прочтения литературного произведения.

Барбара Кингсолвер. Demon Copperhead (Harpe)

Книги Барбары Кингсолвер, начиная с 1993 года, регулярно входят в списки бестселлеров The New York Times. На этот раз в список лучших произведений года вошел и роман "Демон Медноголовый". Эта книга является приближенным изложением "Дэвида Копперфилда" Чарльза Дикенза. События книги происходят в современных Аппалачах, поднимая вопросы детской бедности, опиоидной зависимости и рассуждая о формировании сознания художника.

Намвали Серпелл. The Furrows (Hogarth)

Американская и замбийская писательница Намвали Серпелл в романе "Борозны" исследует природу горя. Также то, как она может искривить течение времени, изменить воспоминания и побуждать человека мечтать об альтернативной реальности. Рассказчик ее книги в двенадцать лет потеряла брата. С тех пор всю свою жизнь она сталкивалась с мужчинами, которые, по мнению женщины, походили на ее мертвого брата. Переживание травмы утраты является центром произведения Серпелла.

Эрнан Диаз. Trust (Riverhead Books)

Эрнан Диас раскрывает тайны формирования слоя американских богачей в начале ХХ века. Также подробно рассказывает об удивительной карьере нью-йоркского финансиста и загадочных талантах его жены. Каждая из четырех частей романа имеет своего повествователя. Потому и конфликт произведения подается с разных точек зрения. Кому верить должен решить читатель.

Эд Йонг. An Immense World: How Animal Senses Сделать хищные Realms Around Us (Random House)

Этой книгой автор поставил себе сверхважную задачу – заставить людей выйти за пределы "пузырька своих чувств" и подумать о том, как животные воспринимают мир. Талантливый рассказчик, Йонг приводит много удивительных фактов о животных, которые должны привести читателя к пониманию того, насколько люди действительно маленькие в огромном мире других существ.

Хуо Хсу. Stay True: A Memoir (Doubleday)

Профессор английского языка, постоянный автор The New Yorker, сосредоточивает свою разностороннюю деятельность на исследовании иммигрантской культуры США, а также восприятие обществом мультикультурализма. В своих мемуарах Хуа Хсу вспоминает, как начинал свой путь в Беркли в середине 1990 – х. Описывает дружбу, потери и открытия далеких лет, сформировавших его как личность.

Рейчел Авив. Странщики для путешествий: Неустойчивые минуты и столицы, которые Make Us (Farrar, Straus and Giroux)

В этой подробной книге автор пишет о людях, имеющих психические расстройства. Начинает с собственного опыта, когда Рэйчел в шесть лет узнала, что больна анорексией. Это не антипсихиатрическая книга. Авив стремится сохранить пространство для сопереживания и неопределенности, исследуя множество историй, вместо того чтобы поддаться слабости объяснить их.

Линда Виллоросса. Из-за порока: Хиддена Толк разрушения на американском Live и на здоровье нашей природы (двухдневный)

Благодаря реальным историям, а также независимым репортажам, книга Вилларосы прослеживает влияние наследия рабства и доктрины борьбы с чернокожостью. Автор начинает с долгой личной истории о пробуждении этих аспектов, далее делает вывод, что в системе здравоохранения США до сих пор существует расизм.

Финтан О'Тул. We Don't Know Ourselves (Liveright)

О'Тул, эссеист и критик, создал "личную историю современной Ирландии". Редакторы The New York Times называют его книгу "амбициозным проектом, воплощенным в жизнь с большим энтузиазмом". Сопоставляя шесть десятилетий истории Ирландии против собственной жизни, О'Тул рассказывает о стране, которая переживает резкие изменения, и дает собственную биографию.

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