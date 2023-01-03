Какие книги чаще всего покупали украинцы в 2022 году
Источник:Укринформ
В 2022 году украинцы чаще всего покупали современную мировую прозу. Также книги для саморазвития.
Кроме книг для саморазвития, на втором месте по популярности среди наших земляков оказались издания, связанные с психологией и мотивацией. На третьей строчке – литература для детей и подростков.
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Какие книги больше всего покупали украинцы в 2022 году
На четвёртом месте оказалась документалистика, публицистика и хроники.
На пятом – современная украинская проза.
Далее следуют биографии, мемуары, детективы, триллеры и обучающая литература.
После них украинцы больше всего интересовались книгами по истории и военному делу.
Покупали также украинскую классику, фантастику, поэзию и эзотерику.
Наиболее популярными оказались следующие книги:
- "Кровь и пепел" Дженнифер Л. Арментраут;
- "1984" Джорджа Орвелла;
- "Искусство войны" Сунь-цзы.
Какие книги больше всего покупали украинцы в 2022 году / инфографика Укринформа
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