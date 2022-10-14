Лучшие университеты мира: 10 украинских вузов попали в рейтинг The Times

14 октября 2022 , 16:51
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Источник:

Times Higher Education

Британский журнал об образовании Times Higher Education обнародовал международный рейтинг университетов. Именно эти учебные заведения считают лучшими для поступления в 2023 году.

В рейтинг Times Higher Education вошли 1799 университетов из 104 стран и регионов мира. Среди них – 10 украинских вузов.

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Какие украинские попали в рейтинг

Эффективность университета измеряли на основе пяти категорий деятельности:

  • преподавание;
  • исследование;
  • количество цитирований научных публикаций;
  • доходы от сотрудничества с промышленностью и частными предприятиями;
  • Интернационализация.

Итак, в рейтинг попали:

  • Сумской государственный университет – 401 – 500 место;
  • Национальный университет "Львовская политехника" – 601 – 800 место;
  • Харьковский национальный университет радиоэлектроники – 1001 – 1200 место;
  • Львовский национальный университет имени Ивана Франко – 1201 – 1500 место;
  • Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" – 1201 – 1500 место;
  • Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" – 1201 – 1500 место;
  • Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара – 1201 место;
  • Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – 1201+ место;
  • Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина – 1201+ место;
  • Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича – 1201+ место.

Какие университеты мира являются лучшими

  • Оксфордский институт;
  • Гарвардский университет;
  • Кембриджский университет;
  • Стэнфордский университет;
  • Массачусетский технологический институт;
  • Калифорнийский технологический институт;
  • Принстонский университет;
  • Университет Калифорнии (Беркли);
  • Йельский университет;
  • Имперский колледж Лондона.

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Россия уничтожает учебные заведения Украины

  • Из-за массированного ракетного обстрела Россией Киева 10 октября значительные повреждения получил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. В помещениях Желтого корпуса университета вылетели окна и двери. Также есть значительные разрушения и внутри помещения вуза.
  • Среди поврежденных российскими ракетами учреждений столицы – Научная библиотека имени М. Максимовича КНУ Тараса Шевченко. Директор библиотеки Олег Сербин рассказал, насколько серьезны разрушения. В основном в здании повреждены окна, двери и стены. Книги при этом уцелели, ведь стекло летело между рядами. Для восстановления библиотеки нужны значительные средства.
  • Также сильно повреждены штаб-квартира Министерства образования и науки Украины и Киевский городской дом учителя.

Автор: Марія Волошин