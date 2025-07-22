Какие лучшие классические университеты Украины в 2025 году
- Недавно обнародовали Консолидированный рейтинг высших учебных заведений Украины по данным известных рейтингов университетов.
- Представили, в частности, 10 лучших классических университетов.
Недавно обнародовали Консолидированный рейтинг высших учебных заведений Украины. Для него использовали данные известных рейтингов университетов страны, каждый из которых содержит важные критерии оценки.
Об этом информирует 24 Канал з ссылкой на Osvita.ua. Какие классические университеты заняли самые высокие места в консолидированном рейтинге ЗВО, читайте дальше.
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Какие классические вузы – лучшие в Украине?
В рейтинге лучших классических университетов Украины представили 10 вузов, которые являются лидерами среди этой категории университетов.
Лучшие классические высшие учебные заведения Украины такие:
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко;
Львовский национальный университет имени Ивана Франко;
Харьковский национальный университет имени Каразина;
Карпатский национальный университет имени Василия Стефаника;
Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича;
Национальный университет "Киево-Могилянская академия";
Одесский национальный университет имени Мечникова;
Ужгородский национальный университет;
Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара;
Сумской государственный университет.
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