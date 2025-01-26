Гальба лягера и бокальчик наливки: что чаще всего заказывают во львовских забегаловках
Если вы хоть раз бывали во Львове, то знаете, что центр города "изобилует" интересными ресторанами. А между ними "прячутся" и довольно колоритные забегаловки.
Несмотря на сложные времена, жизнь здесь бурлит. Поэтому о гастрономическом местном колорите в рамках образовательной рубрики "Скажи мне по-галицки" расскажет 24 Канал.
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Какие интересные напитки есть в местных кнайпах
У шестнадцатой подборке подскажем, какая атмосфера царит в местных кнайпах и чем там можно угоститься.
Комерсов таких, как раньше, в кнайпах сейчас нет, но в каждой вам предложат какие-то интересные галицкие потравы. И даже пригласят на бокальчик крепкой наливки.
- кна́йпа – ресторанчик, забігайлівка;
- моцний – міцний;
- комерс – забава;
- потрава – страва;
- келішок – чарка;
Если надумаете продегустировать какие-то вкусные напитки, то помните: наливки здесь пьют из бокальчиков, а пиво – из гальбы. Только не перепутайте, потому что недаром в местных кнайпах смородиновку называют "Голова с плеч". Потом можно оттуда и не выйти.
- га́льба – кухоль;
А если целенаправленно пришли с кумпелями на какое пиво, то заказывайте лягер. Только не жлепайте его сразу, а просите закуску. Потому что здесь хирусы не ходят и не хирят. Только дегустируют.
Напитки во львовских забегаловках / "Гасова лямпа"
- жльо́пати – пити великими ковтками;
- ку́мпель – приятель;
- ля́ґер – вистояне пиво;
- хірити – пити горілку;
- хірус – пияк;
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К тому всему просите сразу прилипку с тримбулькой и душистую вендлину. Ну или хоть цитрин с сахаром. Потому что дегустировать надо и еду – не только наливки.
- приліпка – окраєць хліба;
- тримбу́лька – маленька зелена цибуля;
- вендли́ни – вудженина;
- цитрин – лимон;
А если вы думаете, какие то еще прекрасные блюда можно здесь продегустировать вместе с наливками, то мы вам в этом поможем. В следующей подборке. Потому что местные кнайпы умеют удивлять: не только вкусом, и колоритными названиями. И такие есть только во Львове.