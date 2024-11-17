Тайник партизан, мордовня и верещака: какие секреты "прячет" львовская тайник

Многие туристы, которые посетили Львов, непременно стремится попробовать вкусный кофе и бомбоны. Ну и продегустировать крепкую галицкую наливку.

Но, чтобы найти самые вкусные, надо идти в подземелье. Вы даже не представляете, какие секреты там спрятаны. Поэтому Образование 24 (24 Канал) в рамках рубрики "Скажи мне по-галицки" их вам приоткроет.

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Какие секреты "прячет" львовское подземелье

У восьмой подборке расскажем вам, какие же секреты прячет Львов в тайниках и что такого интересного можно там встретить. А также подскажем, какое вкусное еду продегустировать.

Если вы на площади Рынок и далеко идти не хотите, ищите ближайшее подземелье. Говорят, где-то здесь, на площади Рынок, в подвалах средневековой каменицы, спряталась одна мистическая тайник. И не простой, а стилизованный под тайник партизан.



Что прячет львовское подземелье / mapia.ua

криївка – підземне сховище;

ї́джинє – пожива, страва;

Она хранит секреты национально-освободительной борьбы и подполья украинских воинов УПА середины прошлого столетия. Рады и впускают здесь всех, кроме мос... россиян. Хотя "москалика" там таки зажарить могут – если поймали в реке накануне.

москалик – оселедець;

вОйна – війна;

Так, как в стране – война, то и проверки теперь в тайниках серьезные. То не будьте фраером, потому что попадете на пана с карабином и полетите в карцер.



Крыивки во Львове – под охраной / fest.lviv.ua

фра́єр – чудак;

кара́бін – рушниця;

Забав и фестин сейчас таких веселых нет, как когда-то, но любимая в крыивке таки сохранилась. Кого, кого, а мос...я здесь будут искать вечно. Поэтому не удивляйтесь, что забегаловку во Львове называют еще мордовня.

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забава – вечірка;

фестин – святкова забава;

мордівня – забігайлівка;

Если после забав вы проголодались и ищете глазами те полные тарелки еды, то дефиляда блюд здесь еще та.



"Волынские шпацеры" / fest.lviv.ua

дефіля́да – парад;

шпацер – прогулянка;

Здесь и "Дефіляда" квашених дарів, и "Остапові япка", и сирник "Лембергська клясика", и вареники "Волинські шпацери" и даже "Вереща́ка" – свиные ребра в свекольном квасе, которую несколько веков назад уплетали герои знаменитой "Энеиды" Котляревского.



Блюдо украинской национальной кухни – "Верещака" / fest.lviv.ua

Вкуснятина – да и только. И это еще далеко не весь список прекрасных галицких блюд, которые вы найдете во львовских крыивках. Уже не говоря о крепких наливках. А легенд и историй – тем более. О них и поговорим в следующих подборках.