"Двірець, тори і гайцовня": что так колоритно называют на галицком диалекте

4 ноября в Украине отмечают свой профессиональный праздник железнодорожники. Этот день закреплен указом президента от 2002 года.

Инициатором установления этой даты выступила Львовская железная дорога. Ведь именно этот день стал историческим как для Львова, так и для Украины. 24 Канал в рамках образовательной рубрики "Скажи мне по-галицки" по этому поводу расскажет о некоторых языковых и исторических фактах.

Когда в Украину прибыл первый поезд

В сорок шестой подборке со ссылкой на Словарь львовского диалекта расскажем, почему 4 ноября запомнилось в украинской истории, а также пополним ваш лексикон несколькими тематическими галицкими словами.

Первый пассажирский поезд на территории современной Украины прибыл 4 ноября 1861 года во Львов из Вены (через Перемышль). Назывался он "Ярослав". Состоял из паровоза, двух пассажирских вагонов и четырех платформ, согласно историческим описаниям.

Так Львов стал первым городом на территории современной Украины, получившим железнодорожное сообщение. Это событие стало важной вехой в развитии города. Железная дорога открыла новые возможности для торговли, путешествий и связи с другими европейскими центрами.

Первый вокзал в городе построили в 1858–1861 годах. Он был значительно скромнее современного здания, которое появилось на его месте в начале XX века.



Пассажирский поезд у вокзала Львовско-Черновицкой железной дороги. После 1866 года / "Фотографии старого Львова"

Как называют вокзал и железную дорогу в Галичине

Если почитать исторические описания, то 4 ноября 1861 года на львовском вокзале дым шел такой, что страшно. Теперь такую атмосферу можно почувствовать, когда во Львов приезжает ретропоезд. Он пыхтит вовсю, а дым виден далеко за пределами вокзала.

Ретропоезд во Львове / Фото: Львовская железная дорога

Также в Словаре львовского диалекта можно найти такие интересные тематические слова, связанные с темой путешествий по железной дороге:

дві́рець – вокзал;

гайцо́вня – паротяг;

штре́ка – залізнична колія;

вицє́чка – екскурсія, мандрівка;

доовко́ла – довкола;

їздня́ – дорога;

га́йцер – помічник машиніста;

манджати – мандрувати;

тори – колія.

Изучайте больше слов из галицкого диалекта

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