"Двірець, тори і гайцовня": что так колоритно называют на галицком диалекте

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Инициатором установления этой даты выступила Львовская железная дорога. Ведь именно этот день стал историческим как для Львова, так и для Украины. 24 Канал в рамках образовательной рубрики "Скажи мне по-галицки" по этому поводу расскажет о некоторых языковых и исторических фактах.

Когда в Украину прибыл первый поезд

В сорок шестой подборке со ссылкой на Словарь львовского диалекта расскажем, почему 4 ноября запомнилось в украинской истории, а также пополним ваш лексикон несколькими тематическими галицкими словами.

Первый пассажирский поезд на территории современной Украины прибыл 4 ноября 1861 года во Львов из Вены (через Перемышль). Назывался он "Ярослав". Состоял из паровоза, двух пассажирских вагонов и четырех платформ, согласно историческим описаниям.

Так Львов стал первым городом на территории современной Украины, получившим железнодорожное сообщение. Это событие стало важной вехой в развитии города. Железная дорога открыла новые возможности для торговли, путешествий и связи с другими европейскими центрами.

Первый вокзал в городе построили в 1858–1861 годах. Он был значительно скромнее современного здания, которое появилось на его месте в начале XX века.



Пассажирский поезд у вокзала Львовско-Черновицкой железной дороги. После 1866 года / "Фотографии старого Львова"

Как называют вокзал и железную дорогу в Галичине

Если почитать исторические описания, то 4 ноября 1861 года на львовском вокзале дым шел такой, что страшно. Теперь такую атмосферу можно почувствовать, когда во Львов приезжает ретропоезд. Он пыхтит вовсю, а дым виден далеко за пределами вокзала.

Ретропоезд во Львове / Фото: Львовская железная дорога

Также в Словаре львовского диалекта можно найти такие интересные тематические слова, связанные с темой путешествий по железной дороге:

дві́рець – вокзал;

гайцо́вня – паротяг;

штре́ка – залізнична колія;

вицє́чка – екскурсія, мандрівка;

доовко́ла – довкола;

їздня́ – дорога;

га́йцер – помічник машиніста;

манджати – мандрувати;

тори – колія.

Изучайте больше слов из галицкого диалекта

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