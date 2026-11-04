Двірець, тори і гайцовня: що так колоритно називають на галицькому діалекті

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Ініціатором цієї дати стала Львівська залізниця. Адже саме цей день став історичним і для Львова, і для України. 24 Канал у межах освітньої рубрики "Скажи мені по-галицьки" з цієї нагоди розкаже трохи мовних та історичних цікавинок.

Коли в Україну прибув перший поїзд

У сорок шостій добірці з посиланням на Словник львівської ґвари підкажемо, чим закарбувалось в українській історії 4 листопада, а також додамо до вашого лексикону трохи тематичних галицьких слів.

Перший пасажирський поїзд на території сучасної України прибув 4 листопада 1861 року до Львова з Відня (через Перемишль). Називався він "Ярослав". Складався з паротяга, двох пасажирських вагонів і чотирьох платформ, за даними історичних описів.

Так Львів став першим містом на території сучасної України, яке отримало залізничне сполучення. Ця подія стала важливою віхою для розвитку міста. Залізниця відкрила нові можливості для торгівлі, подорожей і сполучення з іншими європейськими центрами.

Перший вокзал у місті збудували у 1858 – 1861 роках. Він був значно скромнішим за сучасну споруду, яка з'явилася на його місці на початку XX століття.



Пасажирський поїзд біля вокзалу Львівсько-Чернівецької залізниці. Після 1866 року / "Фотографії старого Львова"

Як називають вокзал та залізницю у Галичині

Якщо почитати історичні описи, то 4 листопада 1861 року на львівському двірці дими такі йшли, шо страшне. Тепер таку атмосферу можна відчути, коли до Львова приїжджає ретропоїзд. Він фуркоче на повну, а дим видно далеко за межами вокзалу.

Ретропоїзд у Львові / Фото: Львівська залізниця

Також у Словнику львівської ґвари можна знайти такі цікаві тематичні слова, пов'язані із темою мандрівок залізницею:

дві́рець – вокзал;

гайцо́вня – паротяг;

штре́ка – залізнична колія;

вицє́чка – екскурсія, мандрівка;

доовко́ла – довкола;

їздня́ – дорога;

га́йцер – помічник машиніста;

манджати – мандрувати;

тори – колія.

Вивчайте більше слів з галицької говірки

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