"Идем на чашечку кофе и пляцки": какие фразы и слова передают весь колорит Львова

В эти выходные Львов празднует свой 770-й день рождения. Хотя громких празднований в городе не будет, все же жителей и гостей ожидают интересные мероприятия.

Подготовили спортивные марафоны, квизы, публичные лекции и экскурсии и даже камерные концерты, говорят в ЛГС. А 24 Канал по этому случаю в рамках образовательной рубрики "Скажи мне по-галицки" расскажет, с чем ассоциируется Львов и какие слова здесь обязательно стоит знать.

Какие фразы описывают Львов и жизнь в нем?

У сорок первой подборке расскажем о колоритных особенностях города Льва, поскольку возраст уже почтенный, и подскажем интересные словечки, которые вы можете услышать только во Львове.

Пока туристы, которые приезжают во Львов за историей и интересными культурными традициями, идут рассматривать местную архитектуру и пить ароматный кофе, предлагаем вам во фразах и словах почувствовать дух города Льва.



Львов / фото Марии Волошин

Ведь Львов – это не только чашечка ароматного кофе и старинная архитектура и вкусные пляцки. Львов – это..

Когда дождь и идет, и падает с 1256 года.

С детства кибицевать за "Карпаты".

Гулять часами по Площади рынок.

Встретиться с коллегой за чашечкой кофе.

Надеть на праздник лучшую маринарку, сподни и купить новые туфли.

Пройтись на встречу по неровной брусчатке.

Обязательно посетить крыивку.

Шутить о львовском метро.

Пить чашечку кофе в лучшей ресторации или в шахте.

Выйти на Пасху так ладно одетым, будто идешь на показ мод.

"Ребята из Бандерштата".

Когда одно слово "и" имеет много разных значений (да – и; конечно – та-та; полностью согласен – ну да; нет – и где и т.д.).

Слушать легенды о батярах и пить пивовары.

Печь пляцки, особенно сырники, на каждый праздник.

К слову, пляцками здесь называют и сладкие пироги, и лепешки, и даже деруны (тертые пляцки).



Пляцки во Львове / фото Марии Волошин

Что интересно! Хотя украинская Википедия утверждает, что сырник и есть чизкейк, настоящая галицкая хозяйка знает, что это не так. Поэтому на праздники всегда печет только сырник.

Иметь реку, которую никто не видит.

Есть "зупи" и бутерброды.

Ходить на фестивали и книжные форумы и обязательно – в воскресенье в церковь.

Делать снимки на фоне старинной архитектуры.

Сочетание разных культур и традиций.

Не помнить, кто был предыдущим мэром.

Ходить по улицам наследия ЮНЕСКО.

Услышать в свою сторону фразу "Уважаемый" и понять, что "нарвался" на проблемы.

1 января дружно собраться возле памятника Степану Бандере, а на Пасху – в Шевченковском гае.

Услышать много хороших и прекрасных слов из галицкой гвары.



Львов весной / фото Марии Волошин

Обратите внимание! 24 Канал (Образование 24) уже в течение длительного времени рассказывает, как интересно говорят-говорят во Львове и на Галичине.

Какие интересные слова из местного говора вы услышите во Львове?

Так, во Львове вы точно будете знать, что такое мешти, файно, криївка, кнайпа, зимно и тому подобное. А пока вы только на пути в город, подскажем вам популярные слова, которые стоит запомнить:

ґоноровий – гордий;

зимно – холодно;

файно – добре;

криївка – підземне сховище;

мешти – туфлі;

філіжанка – чашка;

маринарка – піджак;

здибанка – зустріч;

ровер – велосипед;

кнайпа – ресторанчик;

шпацирувати – прогулюватись;

знимка – фотографія.

А почувствовать их колорит и послушать, как они звучат, можете уже вместе с Кузьмой.

Какие еще слова из галицкого говора выучить?

