"Идем на чашечку кофе и пляцки": какие фразы и слова передают весь колорит Львова
В эти выходные Львов празднует свой 770-й день рождения. Хотя громких празднований в городе не будет, все же жителей и гостей ожидают интересные мероприятия.
Подготовили спортивные марафоны, квизы, публичные лекции и экскурсии и даже камерные концерты, говорят в ЛГС. А 24 Канал по этому случаю в рамках образовательной рубрики "Скажи мне по-галицки" расскажет, с чем ассоциируется Львов и какие слова здесь обязательно стоит знать.
Какие фразы описывают Львов и жизнь в нем?
У сорок первой подборке расскажем о колоритных особенностях города Льва, поскольку возраст уже почтенный, и подскажем интересные словечки, которые вы можете услышать только во Львове.
Пока туристы, которые приезжают во Львов за историей и интересными культурными традициями, идут рассматривать местную архитектуру и пить ароматный кофе, предлагаем вам во фразах и словах почувствовать дух города Льва.
Ведь Львов – это не только чашечка ароматного кофе и старинная архитектура и вкусные пляцки. Львов – это..
- Когда дождь и идет, и падает с 1256 года.
- С детства кибицевать за "Карпаты".
- Гулять часами по Площади рынок.
- Встретиться с коллегой за чашечкой кофе.
- Надеть на праздник лучшую маринарку, сподни и купить новые туфли.
- Пройтись на встречу по неровной брусчатке.
- Обязательно посетить крыивку.
- Шутить о львовском метро.
- Пить чашечку кофе в лучшей ресторации или в шахте.
- Выйти на Пасху так ладно одетым, будто идешь на показ мод.
- "Ребята из Бандерштата".
- Когда одно слово "и" имеет много разных значений (да – и; конечно – та-та; полностью согласен – ну да; нет – и где и т.д.).
- Слушать легенды о батярах и пить пивовары.
- Печь пляцки, особенно сырники, на каждый праздник.
К слову, пляцками здесь называют и сладкие пироги, и лепешки, и даже деруны (тертые пляцки).
Пляцки во Львове / фото Марии Волошин
Что интересно! Хотя украинская Википедия утверждает, что сырник и есть чизкейк, настоящая галицкая хозяйка знает, что это не так. Поэтому на праздники всегда печет только сырник.
- Иметь реку, которую никто не видит.
- Есть "зупи" и бутерброды.
- Ходить на фестивали и книжные форумы и обязательно – в воскресенье в церковь.
- Делать снимки на фоне старинной архитектуры.
- Сочетание разных культур и традиций.
- Не помнить, кто был предыдущим мэром.
- Ходить по улицам наследия ЮНЕСКО.
- Услышать в свою сторону фразу "Уважаемый" и понять, что "нарвался" на проблемы.
- 1 января дружно собраться возле памятника Степану Бандере, а на Пасху – в Шевченковском гае.
- Услышать много хороших и прекрасных слов из галицкой гвары.
Львов весной / фото Марии Волошин
Обратите внимание! 24 Канал (Образование 24) уже в течение длительного времени рассказывает, как интересно говорят-говорят во Львове и на Галичине. В рамках образовательной рубрики "Скажи мне по-галицки" вы можете найти слова и фразы на любой вкус – "до цвета, до выбора".
Какие интересные слова из местного говора вы услышите во Львове?
Так, во Львове вы точно будете знать, что такое мешти, файно, криївка, кнайпа, зимно и тому подобное. А пока вы только на пути в город, подскажем вам популярные слова, которые стоит запомнить:
- ґоноровий – гордий;
- зимно – холодно;
- файно – добре;
- криївка – підземне сховище;
- мешти – туфлі;
- філіжанка – чашка;
- маринарка – піджак;
- здибанка – зустріч;
- ровер – велосипед;
- кнайпа – ресторанчик;
- шпацирувати – прогулюватись;
- знимка – фотографія.
А почувствовать их колорит и послушать, как они звучат, можете уже вместе с Кузьмой.
После "Скрябина" о Львове: видео
Обратите внимание! Подробно о подготовке к Пасхе в Галичине мы рассказывали в одной из наших языковых подборок.
Какие еще слова из галицкого говора выучить?
