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Учеба Саморазвитие Не только пляцки и филижанка: какие интересные слова сразу ассоциируются со Львовом
21 февраля, 16:45
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Не только пляцки и филижанка: какие интересные слова сразу ассоциируются со Львовом

Мария Волошин

Язык – это культурное богатство каждого народа. Его отдельным украшением являются диалекты, ведь они демонстрируют многообразие и колорит языка.

Иногда услышишь одно лишь слово – и оно сразу напоминает определенный регион или город. И по случаю Международного дня родного языка Образование 24 продемонстрирует вам это на примере львовской гвары в рамках образовательной рубрики "Скажи мне по-галицки".

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Какие интересные слова напомнят вам о Львове

У двадцатой подборке расскажем, какие интересные слова из местного говора сразу напомнят вам о Львове или Галичине. Ведь украинский язык, который формировали веками, имеет чем удивлять. Поэтому вспоминайте или запоминайте.

Во Львове кофе пьют с "філіжанки в рестораціях", едят там "пляцки і андрути".

  • Філіжа́нка – горнятко, чашка;
  • андру́ти – вафлі;
  • пляцок – 1) солодкий пиріг; 2) корж; 3) щось плескате;
  • цвібак – бісквіт;
  • цукорок – цукерка;
  • бомбо́ни – цукерки;
  • вуйко – дядько;
  • герба́та – чай;
  • ґаляре́тка – желе;
  • мармуля́да – варення;


Пляцки во львовских ресторанах / фото Марии Волошин

Львовяне ходят на спацер на вакациях – даже когда по городу ходят батяры.

  • спа́цер – пішохідна прогулянка;
  • офе́рта – пропозиція;
  • фа́йно – добре;
  • вака́ції – канікули;
  • вицє́чка – екскурсія, мандрівка;
  • дві́рець – вокзал;
  • ва́р’ят – божевільний;
  • Батяри – ба́тяр – шибеник, хуліган, шукач пригод;
  • фра́єр – чудак;

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И не просто ходят на выцечки, а надевают самую красивую маринарку и мешти.

  • колєжа́нка – колега жіночої статі;
  • кобі́та – жінка (заміжня);
  • ме́шти – туфлі;
  • спо́дні – штани;

Потому что только во Львове вы с кем-то встретитесь в кнайпе и дегустируете местную еду в тайнике. И обязательно – местные наливки.


Наливки во львовских ресторанах / фото Марии Волошин

  • здиба́тися – зустрітися;
  • рестора́ція – ресторан;
  • кна́йпа – ресторанчик, забігайлівка;
  • ї́джинє – пожива, страва;
  • бу́льба – картопля;
  • баня́к – каструля;
  • криївка – підземне сховище;

Интересно! Львовская ґвара (говорок, балак) – это совокупность украинских, польских, немецких, еврейских, венгерских и даже английских слов. Он десятилетиями формировался на территории современного Львова и до сих пор распространен среди его жителей.


Львовский пейзаж / Depositphotos

Поэтому, если вы думаете, куда бы на выходные убежать от суеты мира, выбирайте вкусный, уютный и колоритный Львов. Потому что где еще увидите и услышите такую красоту – только во Львове.