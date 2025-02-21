Не только пляцки и филижанка: какие интересные слова сразу ассоциируются со Львовом

Язык – это культурное богатство каждого народа. Его отдельным украшением являются диалекты, ведь они демонстрируют многообразие и колорит языка.

Иногда услышишь одно лишь слово – и оно сразу напоминает определенный регион или город. И по случаю Международного дня родного языка Образование 24 продемонстрирует вам это на примере львовской гвары в рамках образовательной рубрики "Скажи мне по-галицки".

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Какие интересные слова напомнят вам о Львове

У двадцатой подборке расскажем, какие интересные слова из местного говора сразу напомнят вам о Львове или Галичине. Ведь украинский язык, который формировали веками, имеет чем удивлять. Поэтому вспоминайте или запоминайте.

Во Львове кофе пьют с "філіжанки в рестораціях", едят там "пляцки і андрути".

Філіжа́нка – горнятко, чашка;

андру́ти – вафлі;

пляцок – 1) солодкий пиріг; 2) корж; 3) щось плескате;

цвібак – бісквіт;

цукорок – цукерка;

бомбо́ни – цукерки;

вуйко – дядько;

герба́та – чай;

ґаляре́тка – желе;

мармуля́да – варення;



Пляцки во львовских ресторанах / фото Марии Волошин

Львовяне ходят на спацер на вакациях – даже когда по городу ходят батяры.

спа́цер – пішохідна прогулянка;

офе́рта – пропозиція;

фа́йно – добре;

вака́ції – канікули;

вицє́чка – екскурсія, мандрівка;

дві́рець – вокзал;

ва́р’ят – божевільний;

Батяри – ба́тяр – шибеник, хуліган, шукач пригод;

фра́єр – чудак;

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И не просто ходят на выцечки, а надевают самую красивую маринарку и мешти.

колєжа́нка – колега жіночої статі;

кобі́та – жінка (заміжня);

ме́шти – туфлі;

спо́дні – штани;

Потому что только во Львове вы с кем-то встретитесь в кнайпе и дегустируете местную еду в тайнике. И обязательно – местные наливки.



Наливки во львовских ресторанах / фото Марии Волошин

здиба́тися – зустрітися;

рестора́ція – ресторан;

кна́йпа – ресторанчик, забігайлівка;

ї́джинє – пожива, страва;

бу́льба – картопля;

баня́к – каструля;

криївка – підземне сховище;

Интересно! Львовская ґвара (говорок, балак) – это совокупность украинских, польских, немецких, еврейских, венгерских и даже английских слов. Он десятилетиями формировался на территории современного Львова и до сих пор распространен среди его жителей.



Львовский пейзаж / Depositphotos

Поэтому, если вы думаете, куда бы на выходные убежать от суеты мира, выбирайте вкусный, уютный и колоритный Львов. Потому что где еще увидите и услышите такую красоту – только во Львове.