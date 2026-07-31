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Учеба Образование в Украине Бельфер, гайцер и гарбар: кого так называли на галицком диалекте
31 июля, 17:26
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Бельфер, гайцер и гарбар: кого так называли на галицком диалекте

Мария Волошин

Украинский язык может похвастаться большим количеством интересных и колоритных слов. В частности, среди диалектизмов можно найти множество языковых жемчужин.

Некоторые из них могут быть довольно популярными, другие же вместо этого – выйти из употребления. Поэтому 24 Канал в рамках образовательной рубрики "Скажи мне по-галицки" предлагает вам разнообразить свою речь.

Какие колоритные названия профессий есть в Галичине

Итак, в сорок третьей подборке мы расскажем, какие интересные названия профессий и видов деятельности можно найти в "Словаре львовского диалекта". Кого-то так могли называть в Галичине с уважением, а кого-то – в шутку.

В этом словаре вы можете найти такие интересные и необычные слова:

  • бе́льфер – учитель;
  • га́йцер – помічник машиніста;
  • моторо́вий – водій трамвая;
  • гарбар – кушнір;
  • гаукаж – адвокат;
  • балаґула – візник;
  • зеленчук – прикордонник;
  • мулик – муляр;
  • полікер – поліцай;

Интересно " Пойдем на чашечку кофе и пирожные": какие фразы и слова передают весь колорит Львова.

  • кербер або цербер – вахтер;
  • постерунко́вий – дільничний;
  • різуля – різник;
  • ганделес – торгівець;
  • побережник – лісник;
  • термінатор – помічник майстра;
  • швидрига – швець;
  • шимон – двірник (та інші). 

Отметим, что львовская говорка (говор, речь) – совокупность украинских, польских, немецких, еврейских, венгерских и даже английских слов – десятилетиями формировалась на территории современного Львова и до сих пор распространена среди жителей.

Изучайте больше слов из галицкого диалекта

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