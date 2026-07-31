Бельфер, гайцер и гарбар: кого так называли на галицком диалекте

Украинский язык может похвастаться большим количеством интересных и колоритных слов. В частности, среди диалектизмов можно найти множество языковых жемчужин.

Некоторые из них могут быть довольно популярными, другие же вместо этого – выйти из употребления. Поэтому 24 Канал в рамках образовательной рубрики "Скажи мне по-галицки" предлагает вам разнообразить свою речь.

Какие колоритные названия профессий есть в Галичине

Итак, в сорок третьей подборке мы расскажем, какие интересные названия профессий и видов деятельности можно найти в "Словаре львовского диалекта". Кого-то так могли называть в Галичине с уважением, а кого-то – в шутку.

В этом словаре вы можете найти такие интересные и необычные слова:

бе́льфер – учитель;

га́йцер – помічник машиніста;

моторо́вий – водій трамвая;

гарбар – кушнір;

гаукаж – адвокат;

балаґула – візник;

зеленчук – прикордонник;

мулик – муляр;

полікер – поліцай;

Интересно " Пойдем на чашечку кофе и пирожные": какие фразы и слова передают весь колорит Львова.

кербер або цербер – вахтер;

постерунко́вий – дільничний;

різуля – різник;

ганделес – торгівець;

побережник – лісник;

термінатор – помічник майстра;

швидрига – швець;

шимон – двірник (та інші).

Отметим, что львовская говорка (говор, речь) – совокупность украинских, польских, немецких, еврейских, венгерских и даже английских слов – десятилетиями формировалась на территории современного Львова и до сих пор распространена среди жителей.

Изучайте больше слов из галицкого диалекта

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