Не "майский жук": это насекомое на украинском языке имеет более лаконичное название
- Насекомое, известное как "майский жук", имеет более короткий украинский название – хрущ.
- Знание родных названий насекомых важно для сохранения культуры и звучит благозвучнее.
Почему важно знать названия насекомых на украинском? Потому что каждое слово – это не просто звук, а частичка нашей культуры и памяти. А еще родные названия звучат естественно и благозвучно, в отличие от чужих калек.
Какое украинское название имеет жук, известный еще как "майский", рассказываем со ссылкой на "Горох".
Как называть на украинском "майского жука"?
Если вы уже видели этого жука, то знайте – на улице настоящая весна. Ведь они просыпаются, когда уже тепло и цветут деревья и распускаются листья.
Но называют его на русский манер – майский жук, хотя на украинском его название лаконичное и четкое.
В украинском языке это насекомое называется – травневий хрущ или просто – хрущ. Слово "хрущ" происходит от праславянского chrustъ, которое связано со звуком, что издает насекомое во время полета xrǫstъ – хрустом.
В народных песнях и сказках он часто упоминается как символ весны и буйства природы. Вспомните известное стихотворение Тараса Шевченко "Садок вишневый коло хаты":
А матері вечерять ждуть."
Именно под названием "хрущ" насекомое фигурирует в научной и справочной литературе, а на латыни – Melolontha это род жесткокрылых насекомых из семейства пластинчатоусых, который имеет красно-бурую окраску; вредитель леса и сада.
Интересно! Несмотря на то, что название пятого месяца у украинцев "травень", название "май" тоже известно и им некоторое время пользовались.
Что вы знаете о майских жуках?
Жук – это насекомое, которое сочетает в себе вредителя и символ весны. Его гудение стало частью украинского культурного пейзажа, а биологические особенности до сих пор удивляют ученых.
Чаще всего в Украине встречаются майский жук и майский жук, отличающиеся не только временем появления, но и окраской и размером.
- Взрослый жук имеет длину 2 – 3 сантиметра, с выпуклым телом и жесткими надкрылками бурого или красноватого цвета.
- Жизненный цикл длится 3 – 5 лет: большинство времени майский жук проводит в почве в виде личинки ("груба"), которая питается корнями растений.
Жизненный цикл майского жука /Аптека садовода. Фейсбук
- По законам аэродинамики их полет кажется "невозможным", ведь коэффициент подъемной силы слишком мал – но жук спокойно преодолевает расстояния до 20 километров.
- Ориентируются майские жуки по солнцу и лунному свету, поэтому искусственное освещение часто сбивает их с курса. Вот почему вечером их много возле фонарей.
- Популяции майских жуков имеют циклический характер: раз в несколько лет их становится очень много, а потом численность резко падает. В годы массового размножения жуки могут полностью объедать листья деревьев. Любят дуб, клен, бук, вяз, а из плодовых – сливы, вишни и орех.
- В XIX веке во Франции майских жуков даже "судили" за вред сельскому хозяйству – и символически выгнали с полей.
- В народной медицине измельченных жуков прикладывали к ранам или укусам.
- Жук важное пищевое звено для птиц, ежей, кротов и других животных и птиц.
Мы говорим "хрущ", а не "майский жук". Потому что именно в слове "хрущ" живет украинская традиция, песенность и связь с природой.
Какие еще названия насекомых калькуют?
Как ни прискорбно, но еще немало насекомых называют на русский манер, хотя имеем свои названия и порой не одно.
Ошибок допускаются в названиях: "шмель", "сверчок", "кузнечик", "стрекоза" или "божья коровка".