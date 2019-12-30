Манго и гуава: на Черкасщине школьники выращивают экзотические растения – впечатляющее видео

В городе Шпола Черкасской области школьники выращивают экзотические растения. Среди них гранат, авокадо, батат, финиковая пальма, манго и еще около 300 видов экзотики.

Школьники выращивают растения в теплице эколого-натуралистического центра города. Ухаживают за ними самостоятельно. Дети рассказывают, что сначала планировали поэкспериментировать лишь с несколькими видами. Однако занятие понравилось, решили количество насаждений увеличить.

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В этом году в теплице собрали урожай фиников и батата. Осталось несколько клубней, остальное уже пожарили.

Школьница Маргарита Лаптева дважды в неделю приходит в теплицу, чтобы присмотреть за экзотической монстерой. В этом году на растении появились цветы, а затем плоды со вкусом ананаса и банана.

Школьница ухаживает за экзотической монстерой

Дети записывают в дневники все детали работы. Присылают свои результаты исследований на различные конкурсы, получают призовые места.

"Они (школьники, – 24 канал) получают знания, умения и навыки, которые используют в дальнейшей жизни. Также, выращивая и ухаживая за растениями, учатся их любить и охранять", – рассказала директор центра эколого-натуралистического творчества Светлана Перемот.



Светлана Перемот с учениками в теплице

Школьники продолжают удивлять. После каникул планируют посадить ананасы.