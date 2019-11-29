Зимой ученики ездят на учебу на велосипеде – пример финской школы: фото

В Украине ищут деньги на создание надлежащей дорожной инфраструктуры в рамках школьной реформы. Ведь после закрытия малокомплектных школ учеников из маленьких сел будут довозить автобусами в опорные школы. Как эту проблему решили в Финляндии – читайте в материале.

Жители одной из самых холодных стран ездят в школу на велосипеде. Оказалось, что такое возможно при правильном планировании инфраструктуры, сообщают журналисты издания Bored Panda.

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О любви финнов к велосипедам начали говорить после фото Пекка Такола. Он городской инженер по благоустройству в компании Navico Ltd и координатор велосипедного движения в городе Оулу.



Так выглядят парковки в большинстве школ в Оулу / фото: Bored Panda

В прошлом году чиновник сфотографировал велосипедную парковку местной школы при температуре 17 градусов Цельсия ниже нуля, чтобы показать, что даже такой холод не отпугивает школьников от велосипедов.

Мы посетили несколько школ, а также много пообщались с местными учителями и директорами. Я почти уверен, что эта школа является одной из лучших. Она, безусловно, не единственная. В Оулу есть много школ, где большинство детей ездят на велосипедах или ходят в школу,

– рассказал Пекка Такола.

В школе учатся 1200 учеников. Более 1000 из них приезжают на учебу на велосипеде. Примерно 100 школьников ежедневно приходят на учебу пешком. Остальные добираются на автомобиле или лыжах.



В Финляндии знают как правильно убирать дороги от снега / фото: Bored Panda

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Оулу на севере Финляндии?

город находится на побережье Ботнического залива на западе Финляндии;

среднегодовая температура в городе составляет минус 2,7 градусов по Цельсию;

в Украине, для сравнения, среднегодовая температура 11 градусов выше нуля.



Ездить на велосипеде модно в любую погоду / фото: Bored Panda