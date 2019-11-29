Взимку учні їздять на навчання велосипедом – приклад фінської школи: фото

В Україні шукають гроші на створення належної дорожньої інфраструктури в рамках шкільної реформи. Адже після закриття малокомплектних шкіл учнів з маленьких сіл довозитимуть автобусами до опорних шкіл. Як цю проблему вирішили в Фінляндії – читайте в матеріалі.

Жителі однієї з найхолодніших країн їздять у школу велосипедом. Виявилось, що таке можливо за правильного планування інфраструктури, повідомляють журналісти видання Bored Panda.

Про любов фінів до велосипедів почали говорити після фото Пекка Такола. Він міський інженер з благоустрою в компанії Navico Ltd і координатор велосипедного руху в місті Оулу.

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Так виглядають парковки в більшості шкіл в Оулу / фото: Bored Panda

Минулого року посадовець сфотографував велосипедну парковку місцевої школи при температурі 17 градусів Цельсія нижче нуля, щоб показати, що навіть такий холод не відлякує школярів від велосипедів.

Ми відвідали кілька шкіл, а також багато поспілкувалися з місцевими вчителями та директорами. Я майже впевнений, що ця школа є однією з найкращих. Вона, безумовно, не єдина. В Оулу є багато шкіл, де більшість дітей їздять на велосипедах чи ходять до школи,

– розповів Пекка Такола.

В школі навчається 1200 учнів. Більше 1000 з них приїжджають на навчання на велосипеді. Приблизно 100 школярів щодня приходять на навчання пішки. Решта добираються на автомобілі або лижах.



У Фінляндії знають, як правильно прибирати дороги від снігу / фото: Bored Panda

До слова: До українських школярів завітають полярники – як зареєструвати свою школу

Оулу розташоване на півночі Фінляндії?

місто лежить на узбережжі Ботнічної затоки на заході Фінляндії;

середньорічна температура в місті становить мінус 2,7 градусів за Цельсієм;

в Україні, для порівняння, середньорічна температура 11 градусів вище нуля.



Їздити на велосипеді модно в будь-яку погоду / фото: Bored Panda