Манго та гуава: школярі на Черкащині вирощують екзотичні рослини – вражаюче відео

У місті Шпола, що на Черкащині, школярі вирощують екзотичні рослини. Серед них гранат, авокадо, батат, фінікова пальма, манго та ще близько 300 видів екзотики.

Школярі вирощують рослини у теплиці еколого-натуралістичного центру міста. Доглядають за ними самостійно. Діти розповідають, що спершу планували проекспериментувати лише із кількома видами. Однак заняття сподобалось, вирішили насадження збільшити.

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Цьогоріч у теплиці зібрали врожай фініків та батату. Залишилось кілька бульб, решту уже посмажили.

Школярка Маргарита Лаптєва двічі на тиждень приходить у теплицю, щоб доглянути екзотичну монстеру. Цьогоріч на рослині з’явились квіти, а потім плоди зі смаком ананасу та банану.



Школярка доглядає екзотичну монстеру

Діти записують у щоденники всі деталі роботи. Надсилають свої результати досліджень на різноманітні конкурси, отримують призові місця.

"Вони (школярі, – 24 канал) отримують знання, уміння і навички, які використають у подальшому житті. Також, вирощуючи і доглядаючи за рослинами, вчаться їх любити і охороняти", – розповіла директорка центру еколого-натуралістичної творчості Світлана Перемот.



Світлана Перемот з учнями у теплиці



Школярі продовжують дивувати. Після канікул планують посадити ананаси.