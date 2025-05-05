Украинский математик стала членом Национальной академии наук США

Национальная академия наук США избрала новых членов "в знак признания их выдающихся достижений в оригинальных исследованиях". Среди них украинский математик и лауреат премии Филдса Марина Вязовская.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на NAS. Заметим, что Национальная академия наук США – частное учреждение, основана в 1863 году.

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Украинка Марина Вязовская стала членом Национальной академии наук США

Национальная академия наук признает достижения в науке путем избрания в свой состав, а также вместе с Национальной инженерной академией США и Национальной академией медицины США предоставляет научные, инженерные и медицинские рекомендации федеральному правительству и другим организациям.

Сейчас общее количество активных членов NAS достигает 2662, а международных членов – 556.

В этом году в Национальную академию наук США вошли 150 новых членов:

120 ученых-американцев;

30 ученых, имеющих гражданство других стран.

Украинка Марина Вязовская стала международным членом Национальной академии наук США. На сайте учреждения указали, что она – профессор и заведующая кафедрой теории чисел в Федеральной политехнической школе Лозанны, что в Швейцарии.

Марина Вязовская получила международное признание благодаря своим революционным вкладам в сферу теоретической математики. В 2022 году она стала второй женщиной в истории, которая получила Медаль Филдса – самую престижную награду в области математики, которую часто называют "Нобелевской премией по математике".

Интересно! Самым известным достижением Вязовской является решение задачи упаковки шаров в 8-мерном пространстве, что является частью 18-й проблемы Гильберта. Задача оставалась открытой более 400 лет.

В 2022 году Вязовскую включили в список 100 людей в рейтинге Time, которые меняют будущее мира.

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