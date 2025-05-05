Про це інформує 24 Канал з посиланням на NAS. Зауважимо, що Національна академія наук США – приватна установа, заснована у 1863 році.

До теми Українська математикиня Марина В'язовська отримала медаль Філдса

Українка Марина Вязовська стала членкинею Національної академії наук США

Національна академія наук визнає досягнення в науці шляхом обрання до свого складу, а також разом із Національною інженерною академією США та Національною академією медицини США надає наукові, інженерні та медичні рекомендації федеральному уряду та іншим організаціям.

Зараз загальна кількість активних членів NAS сягає 2662, а міжнародних членів – 556.

Цьогоріч до Національної академії наук США увійшли 150 нових членів:

120 науковців-американців;

30 вчених, які мають громадянство інших країн.

Українка Марина Вязовська стала міжнародною членкинею Національної академії наук США. На сайті установи вказали, що вона – професорка та завідувачка кафедри теорії чисел у Федеральній політехнічній школі Лозанни, що в Швейцарії.

Марина Вязовська здобула міжнародне визнання завдяки своїм революційним внескам у сферу теоретичної математики. У 2022 році вона стала другою жінкою в історії, яка отримала Медаль Філдса – найпрестижнішу нагороду в галузі математики, яку часто називають "Нобелівською премією з математики".

Цікаво! Найвідомішим досягненням Вязовської є розв'язання задачі пакування куль у 8-вимірному просторі, що є частиною 18-ї проблеми Гільберта. Задача залишалася нерозв'язаною понад 400 років.

У 2022 році Вязовську включили до списку 100 людей в рейтингу Time, які змінюють майбутнє світу.

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