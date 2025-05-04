У музеї можна не лише побачити, а й відчути, як формули перетворюються на реальність. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України.

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В Україні запрацював перший Музей математики

Музей "Кубоїд" – четвертий у Європі й перший в Україні. Його створили, щоб допомогти школярам подолати освітні втрати, популяризувати STEM і зробити математику доступною для кожного.

Паралельно з оновленням змісту освіти МОН працює над створенням сучасних освітніх просторів. Музей математики має стати одним із важливих осередків STEM-освіти. Для вчителів природничих дисциплін – це простір, де можна обмінюватися досвідом і вдосконалювати свої навички. Для учнів – місце, де через інтерактивні експонати можна розвивати логічне мислення, долати освітні втрати та вивчати математику для життя,

– зазначив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

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Що пропонує музей

У музеї представили вісім захопливих зон, кожна з яких дає змогу зануритися у світ математики через інтерактивні експонати:

"Математика і повсякдення" – дізнайтеся, як математика застосовується у спорті, інженерії та технологіях. Наприклад, ви зможете покататися на сноуборді, одночасно вивчити або повторити тему кутів і зрозуміти, як вони впливають на ваші рухи.

"Тесеракт" – потрапте в центр діаграми Вороного й досліджуйте незвичайні геометричні фігури, що оточують нас у житті.

"Маятники та вимірювання" – експериментуйте з часом, простором і рухом. Досліджуйте математичні закономірності у будові та русі людського тіла, розглядайте математичні основи мистецтва та спостерігайте магію маятників у дії.

"Геометрія та механізми" – взаємодійте з різними механізмами, шестернями та лінзами, експериментуйте з комбінаціями цифр для відкриття "сейфів" і досліджуйте наукові перетворення функцій.

"Форми і формули" – простір, де математичні рівняння оживають і стають формами реального світу.

"Простір креативності" – лабораторія для створення моделей літаків, ракет та складних конструкцій, де ваша фантазія буде єдиною межею.

"Простір кмітливості" – понад 30 логічних головоломок для тренування критичного мислення.

"Зали для занять" – спеціально облаштовані простори для уроків, майстер-класів та воркшопів.

Розвиток STEM-освіти – наш пріоритет. Саме цей напрям формує майбутніх інженерів, науковців та інноваторів, які розвиватимуть економіку України. Музей математики має стати одним з інструментів підтримки цього процесу: зацікавлювати учнів точними науками та допомагати їм здобувати потрібні навички,

– зазначив перший заступник міністра освіти і науки України Євген Кудрявець.

У МОН наголошують, що у цьому інтерактивному просторі кожен знайде щось для себе.