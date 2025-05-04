В музее можно не только увидеть, но и почувствовать, как формулы превращаются в реальность. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.

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В Украине заработал первый Музей математики

Музей "Кубоид" – четвертый в Европе и первый в Украине. Его создали, чтобы помочь школьникам преодолеть образовательные потери, популяризировать STEM и сделать математику доступной для каждого.

Параллельно с обновлением содержания образования МОН работает над созданием современных образовательных пространств. Музей математики должен стать одним из важных центров STEM-образования. Для учителей естественных дисциплин – это пространство, где можно обмениваться опытом и совершенствовать свои навыки. Для учеников – место, где через интерактивные экспонаты можно развивать логическое мышление, преодолевать образовательные потери и изучать математику для жизни,

– отметил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой.

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Что предлагает музей

В музее представили восемь увлекательных зон, каждая из которых позволяет окунуться в мир математики через интерактивные экспонаты:

"Математика и повседневность" – узнайте, как математика применяется в спорте, инженерии и технологиях. Например, вы сможете покататься на сноуборде, одновременно изучить или повторить тему углов и понять, как они влияют на ваши движения.

"Тессеракт" – попадете в центр диаграммы Вороного и исследуйте необычные геометрические фигуры, окружающие нас в жизни.

"Маятники и измерения" – экспериментируйте со временем, пространством и движением. Исследуйте математические закономерности в строении и движении человеческого тела, рассматривайте математические основы искусства и наблюдайте магию маятников в действии.

"Геометрия и механизмы" – взаимодействуйте с различными механизмами, шестернями и линзами, экспериментируйте с комбинациями цифр для открытия "сейфов" и исследуйте научные преобразования функций.

"Формы и формулы" – пространство, где математические уравнения оживают и становятся формами реального мира.

"Пространство креативности" – лаборатория для создания моделей самолетов, ракет и сложных конструкций, где ваша фантазия будет единственным пределом.

"Пространство сообразительности" – более 30 логических головоломок для тренировки критического мышления.

"Залы для занятий" – специально оборудованные пространства для уроков, мастер-классов и воркшопов.

Развитие STEM-образования – наш приоритет. Именно это направление формирует будущих инженеров, ученых и инноваторов, которые будут развивать экономику Украины. Музей математики должен стать одним из инструментов поддержки этого процесса: заинтересовывать учеников точными науками и помогать им приобретать нужные навыки,

– отметил первый заместитель министра образования и науки Украины Евгений Кудрявец.

В МОН отмечают, что в этом интерактивном пространстве каждый найдет что-то для себя.