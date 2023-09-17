"Какой стыд": молодежь опозорилась ответами на вопрос о жене Марко Вовчок

Украинская молодежь шокировала сеть незнанием программы по украинской литературе. Все потому, что почти все участники опроса затруднились ответить на простой вопрос об известной писательнице Марко Вовчок.

Блогерша задала молодежи простой вопрос: "Почему у Марко Вовчок не было жены?". Ответы участников опроса шокировали, ведь большинство не знало даже, кто это.

Смотрите также Денег не хватает: получат ли ученики 5 и 6 классов НУШ учебники

Молодежь опозорилась ответами на вопрос о жене Марке Вовчке

Так, многие участники опроса, вероятно, впервые услышали о Марко Вовчок. Ответы на вышеупомянутый вопрос были довольно феерическими. В частности, такие (оставляем ответы без изменений):

Кто такой "Марко Вовчок?".

Человек, возможно, признался, что он по мальчикам…

Марк Вачок?

Может, он был каким-нибудь уродом?

Может быть, женщины там, где он жил, не были красивыми? Может, у него высокие стандарты...

Потому что это Вовчок, это волк…

Может быть, он хотел быть один, одинокий прожить жизнь в единстве с собой.

Потому что у него было 10 жен, он был как султан.

А кто это? Это типа что-то из литературы…

Потому что он полюбил лисичку…

Все же двое комментаторов произнесли:

Ибо Марко Вовчок – это женщина?

А, потому что она женщина.

Как отреагировали украинцы

Эти ответы вызвали бурную реакцию украинцев. Они были неприятно удивлены такими "знаниями". В комментариях к видео украинцы написали, в частности, такое (пунктуацию авторов комментариев сохраняем):

Боже, какой позор! Молодёжь, вы что? Где вы живете? В Украине?

Как таковое может быть, что многие не знают кто такая Марко Вовчок.

Ужас мы выросли на ее сказках.

И почему мне стыдно за них?

Я в шоке такого и не знают.

Ужас?? элементарная украинская литература. Школьная программа.

Они в школу не ходили?

Это капец, даже школьной литературы неучат, это выдающаяся украинская писательница.

Наша молодежь очень больно слушать не знают нашей литературы.

Не знаем о своей истории ничего, даже болит за нашу молодежь.

Марко Вовчок, это Мария Вилинская, программа 4 или 5 класса.

Смотрите также "Не исключаю возвращения в ВНО в бумажном формате": Бабак сделал заявление о НМТ