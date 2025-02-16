Не "стульчик, шкаф и потолок": как правильно назвать мебель и элементы интерьера на украинском
Суржик в свое время хорошо "укоренился" в украинском языке. Однако он лишь портит его вид и грамотность говорящих.
Суржиковыми словами украинцы могут описывать даже мебель и элементы своего дома. Поэтому 24 Канал в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно" подскажет, как не ошибаться в употреблении популярных слов на эту тему.
Забудьте про "здачу" и "гривны": как на украинском правильно рассказывать о деньгах
Как правильно называть мебель и элементы интерьера (внутренней части)
Обратите внимание! В прошлой подборке мы уже рассказывали, как правильно на украинском называть элементы и части дома.
Зато в этой, девяносто восьмой подборке, подскажем, как в свою речь о помещении не тянуть "мусор".
Поэтому запоминайте:
- Комната – кімната;
- двухкомнатний, двохкімнатний – двокімнатний;
- мебель – меблі;
- мебельний – меблевий;
- диван-кровать – диван-ліжко;
- кровать – ліжко;
- стул – стілець, крісло
- стульчик – стілець, стільчик;
Как называть мебель на украинском / Freepik
- вішалка, рідко "вішак";
- шкаф – шафа;
- зеркало – дзеркало;
- ковйор – килим;
- коврова дорожка – килимова доріжка;
- карніз – карниз;
Как называть мебель на украинском / Freepik
- обої – шпалери;
- потолок – стеля;
- пол – підлога;
- часи – годинник;
- мусорник – смітник;
- ванная – ванна;
- мойка – мийка;
- смєсітєль – змішувач;
- виключатель – вимикач.
Любите украинский и не позволяйте вредному суржику занимать в нем пространство.