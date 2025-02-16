Не "стульчик, шкаф и потолок": как правильно назвать мебель и элементы интерьера на украинском

Суржик в свое время хорошо "укоренился" в украинском языке. Однако он лишь портит его вид и грамотность говорящих.

Суржиковыми словами украинцы могут описывать даже мебель и элементы своего дома. Поэтому 24 Канал в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно" подскажет, как не ошибаться в употреблении популярных слов на эту тему.

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Как правильно называть мебель и элементы интерьера (внутренней части)

Обратите внимание! В прошлой подборке мы уже рассказывали, как правильно на украинском называть элементы и части дома.

Зато в этой, девяносто восьмой подборке, подскажем, как в свою речь о помещении не тянуть "мусор".

Поэтому запоминайте:

Комната – кімната;

двухкомнатний, двохкімнатний – двокімнатний;

мебель – меблі;

мебельний – меблевий;

диван-кровать – диван-ліжко;

кровать – ліжко;

стул – стілець, крісло

стульчик – стілець, стільчик;



Как называть мебель на украинском / Freepik

вішалка, рідко "вішак";

шкаф – шафа;

зеркало – дзеркало;

ковйор – килим;

коврова дорожка – килимова доріжка;

карніз – карниз;



Как называть мебель на украинском / Freepik

обої – шпалери;

потолок – стеля;

пол – підлога;

часи – годинник;

мусорник – смітник;

ванная – ванна;

мойка – мийка;

смєсітєль – змішувач;

виключатель – вимикач.

Любите украинский и не позволяйте вредному суржику занимать в нем пространство.