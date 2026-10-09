Одно из них – "мегера". Звучит знакомо, не правда ли? Но знаете ли вы, кто на самом деле скрывается за этим названием? Рассказываем со ссылкой на объяснение блогерши, знатока мифологии @dattebayogirl.

Кого называют мегерой и откуда взялось это слово?

Когда вы слышите слово "мегера", кого представляете? Ворчливую соседку, которая постоянно с кем-то спорит? Начальницу, от которой всем достается? Или человека, который умеет испортить настроение одним-единственным замечанием?

Мегера – это уничижительное название злой, сварливой, неприветливой женщины, которая постоянно конфликтует с другими, упрекает или ведет себя так, что с ней трудно найти общий язык. Это эмоциональное и резкое слово, поэтому назвать кого-то мегерой – значит не просто описать характер, но и выразить свое недовольство этим человеком.

Если же вы не хотите обидеть человека, можно сказать "сварливая женщина", "злюка" или "человек с трудным характером".

Но самое интересное начинается тогда, когда мы узнаем, что изначально "мегера" вовсе не была общим названием сварливой женщины. Мегера – имя персонажки древнегреческой мифологии.

Как богиня стала сварливой женщиной?

В мифах древних греков среди многочисленных персонажей были эринии – грозные богини мести, преследовавшие тех, кто совершил тяжкие преступления и нарушил священные законы. Их представляли как неумолимых карательниц, от которых нельзя было просто отмахнуться или убежать.

Одной из трех эриний была Мегера ("ненавистница"). Ее сестрами считались Тисифона и Алекто. В мифологической традиции эти богини олицетворяли месть, наказание и неизбежность возмездия. Они обитали в аду, где царила Прозерпина, царица вечного горького плача.

Мегера отвечала за эмоции зависти, ревности, возмущения и гнева. Поэтому древние греки боялись быть наказанными Мегерой за такие эмоции и связанные с ними поступки. Богиню изображали в виде отвратительной женщины со змеями в волосах (но не путайте с Медузой-Горгоной), с оскаленными зубами и с факелом или бичом в руках.

Кто такая мегера на самом деле: смотрите видео

Само слово "мегера", изначально как имя, пришло в украинский язык через латынь из древнегреческого. И в современных толковых словарях оно имеет два значения: имя богини мести и, в переносном смысле, – злая, сварливая женщина. И последнее толкование постепенно вытеснило собственное имя.

Кстати, "мегера" – не русизм!

Интересно! Это не единственное имя, которое дошло до нас из мифологии и закрепилось в крылатых выражениях, но сам персонаж уже забылся. Например, знаете ли вы, кто такой Авгий из выражения "расчистить Авгиевы конюшни" или Гордион, чей узел трудно распутать, – "разрубить Гордиев узел"?

Как слово "мегера" используется в литературе?

Выражение "мегера" встречается и в произведениях украинских писателей. Например, у Михаила Коцюбинского читаем: "А если найдем филоксеру, то эти мегеры и глаза с лба нам выдерут". Здесь слово употреблено именно как эмоциональная, пренебрежительная характеристика женщин.

А в романе Владимира Собко "Нам покой..." встречается выражение "эта твоя старая мегера" – так персонаж выражает неприязнь к Сусанне Петровне.

Итак, имя богини не только сохранилось в украинском языке, но и стало средством передачи эмоций в художественных текстах. Писатели используют его, чтобы показать раздражение персонажа, его отношение к другому человеку или напряженные отношения между героями.

За привычным словом "мегера" стоит долгая история: от имени грозной богини древнегреческих мифов до пренебрежительной характеристики в современной речи. Иногда достаточно заглянуть в историю одного слова, чтобы открыть для себя целый мир мифов, культуры и человеческих характеров.