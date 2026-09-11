О значении и происхождении этого известного выражения мы рассказываем со ссылкой на "Словопедию".

"Авгиевы конюшни" – откуда происходит это выражение?

Среди заданий на НМТ выпускнику предлагают объяснить значение и происхождение фразеологизма или найти его украинский эквивалент.

Среди выражений, происходящих из античных мифов, есть известное – "Авгиевы конюшни".

Кстати! Недавно появилась информация, что в украинском правописании отменяют букву "ф". Правда ли это, читайте в нашей публикации.

Представьте себе конюшни, в которых не убирали тридцать лет. Именно такими, согласно древнегреческому мифу, были конюшни царя Авгия. Навоза там накопилось столько, что обычная лопата вряд ли помогла бы. Геракл нашел другое решение: изменил русла рек Алфей и Пеней и направил воду через конюшни. Поток за один день смыл всю грязь.

Из этой истории и родилось выражение "авгиевы конюшни".

Кстати, кто такой Авгий?

Авгий – царь Элиды на Пелопоннесе, сын бога солнца Гелиоса, а также владелец огромного стада скота.

Авгий обещал герою десятую часть скота за работу, но впоследствии обманул его и отказался от платы. Из-за этого Геракл позже объявил ему войну и убил царя. Этот эпизод относится к подвигам Геракла. В источниках его обычно называют пятым подвигом героя.

Само выражение известно еще из античной традиции: его связывают с рассказом древнегреческого историка Диодора Сицилийского, жившего в I веке до нашей эры.

Что означает выражение "Авгиевы конюшни" сегодня?

В прямом смысле это конюшни царя Авгия из древнегреческого мифа.

А в современном языке это выражение употребляется в переносном смысле. "Авгиевы конюшни" – это:

крайне запущенное, грязное место;

большой беспорядок;

запущенные, запутанные дела, которые давно требуют приведения в порядок.

То есть выражение "расчистить конюшни Авгия" можно применять не только к уборке помещения. Например, так можно назвать наведение порядка в документах, организации, работе или любом другом деле, где проблемы накапливались годами.

Это выражение пережило тысячелетия, потому что ситуация, которую описывает миф, оказалась на удивление универсальной.

Проблемы, которые годами откладывают "на потом", никуда не исчезают. Наоборот – накапливаются. И наступает момент, когда уже недостаточно что-то немного подправить. Требуется решение, которое позволит быстро и радикально навести порядок.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Что нужно запомнить для НМТ?

Здесь достаточно запомнить простую цепочку: Авгиевы конюшни = огромный беспорядок + запущенные дела.

Если в задании речь идет о чем-то, что годами не приводили в порядок, накопили проблемы или оставили в крайней запущенности, ищите именно этот фразеологизм.

В фразеологизме "Авгиевы конюшни" античный миф давно отошел на второй план, а образ остался. Нам уже и не нужно знать все детали истории, чтобы понять это выражение.