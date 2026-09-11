Про значення та походження цього відомого вислову, розповідаємо з посиланням на "Словопедію".

"Авгієві стайні" – звідки походить цей вислів?

Серед завдань на НМТ, випускнику пропонують пояснити значення та походження фразеологізму чи знайти його український відповідник.

Серед висловів, які походять з античних міфів є відомий – "Авгієві стайні".

До речі! Нещодавно з'явилася інформація, що в українському правописі скасовують літеру "ф". Чи ще правда, читайте у нашій публікації.

Уявіть стайні, які не прибирали тридцять років. Саме такими, за давньогрецьким міфом, були стайні царя Авгія. Гною там накопичилося стільки, що звичайна лопата навряд чи допомогла б. Геракл знайшов інше рішення: змінив русла річок Алфей і Пеней та спрямував воду через стайні. Потік за один день змив увесь бруд.

З цієї історії й народився вислів "Авгієві стайні".

До речі, хто такий Авгій?

Авгій – цар Еліди на Пелопоннесі, син бога сонця Геліоса, ще – володар величезного стада худоби.

Авгій обіцяв герою десяту частину худоби за роботу, але згодом обдурив його й відмовився від плати. Через це Геракл пізніше пішов на нього війною та вбив царя. Цей епізод належить до подвигів Геракла. У джерелах його зазвичай називають п’ятим подвигом героя.

Сам вислів відомий ще з античної традиції: його пов’язують із розповіддю давньогрецького історика Діодора Сицилійського, який жив у I столітті до нашої ери.

Що означає вираз "Авгієві стайні" сьогодні?

У прямому значенні це стайні царя Авгія з давньогрецького міфу.

А в сучасній мові вислів уживають переносно. "Авгієві стайні" – це:

надзвичайно занедбане, брудне місце;

великий безлад;

запущені, переплутані справи, які давно потребують упорядкування.

Тобто сказати "розчистити Авгієві стайні" можна не лише про прибирання приміщення. Наприклад, так можна назвати наведення ладу в документах, організації, роботі чи будь-якій іншій справі, де проблеми накопичувалися роками.

Вислів пережив тисячоліття, бо ситуація, яку описує міф, виявилася напрочуд універсальною.

Проблеми, які роками відкладають "на потім", нікуди не зникають. Навпаки – накопичуються. І настає момент, коли вже недостатньо щось трохи підправити. Потрібне рішення, яке дозволить швидко й радикально навести лад.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Що запам’ятати для НМТ?

Тут достатньо тримати в голові простий ланцюжок: Авгієві стайні = величезний безлад + занедбані справи.

Якщо в завданні йдеться про щось, що роками не впорядковували, накопичували проблеми або залишили в крайньому занедбанні, шукайте саме цей фразеологізм.

У фразеологізмі "Авгієві стайні" античний міф давно відійшов на другий план, а образ залишився. Нам уже і не потрібно знати всі деталі історії, щоб зрозуміти вислів.