Как "гордиев узел" из древней легенды вошел в наш повседневный язык, рассказываем со ссылкой на объяснение Валентины Шоповой.

"Разрубить гордиев узел" – что означает этот фразеологизм?

Немало фразеологизмов дошло до нас со времен античности. Одни – часть мифологии, другие – исторические факты (например, "перейти Рубикон") или их толкование и пересказ. Как бы то ни было, но они прошли через тысячелетия и до сих пор присутствуют в нашем языке. Более того, их изучают и студенты, и школьники не только для общего развития, но и в качестве экзаменационных заданий.

В выражениях мы можем встретить разные темы. Например, один узел прославился на тысячелетия. Не потому, что его удалось искусно распутать, а наоборот – потому, что его просто разрубили.

Известное выражение "разрубить гордиев узел" означает быстро и решительно решить чрезвычайно сложную, запутанную проблему, часто нестандартным способом.

А теперь – сама история.

Легенда берет свое начало в древней Фригии (ныне – территория Турции), где простой земледелец Гордий (Гордион) стал царем после пророчества оракула – царем станет тот, кто первым въедет в город на повозке. В знак благодарности он оставил свою телегу в храме Зевса и привязал ее чрезвычайно замысловатым узлом, концы которого были спрятаны внутри. Ибо появилось новое пророчество, гласившее: вот тот, кто развяжет этот узел, станет властелином всей Азии. Развязать его пытались многие, но безуспешно.

На протяжении веков никто не мог справиться с этой загадкой, пока в 333 году до нашей эры в Гордион (Гордия?) не прибыл Александр Македонский. Он не стал распутывать узел, а разрубил его мечом, потому что продемонстрировал силу решимости и нестандартного мышления.

Творческая азбука от Валентины Шоповой: смотрите видео

Разрубить или развязать узел?

Так и возник образ "гордиева узла" – чего-то чрезвычайно запутанного, сложного, что трудно решить обычным способом.

Поэтому можно сказать:

"Перед нами настоящий гордиев узел".

"Нужно распутать этот гордиев узел".

"Проблему пришлось расрубить".

И здесь кроется главная особенность этого выражения, что с ним делать:

Развязать гордиев узел – значит найти способ преодолеть сложность.

Разрубить гордиев узел – действовать радикально: не тратить время на постепенное распутывание, а найти простое и решительное решение.

Фразеологизм актуален и сегодня, ведь ситуации, когда проблема накапливается настолько, что обычные способы уже не помогают, никуда не исчезли.

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Что запомнить для НМТ?

Выражение имеет античное, древнегреческое происхождение, и в нем присутствует исторический персонаж – Александр Македонский. А сам фразеологизм можно встретить в нескольких вариантах:

Гордиев узел – сложная, запутанная проблема.

Разрубить гордиев узел – решительно, нестандартно и быстро решить сложную проблему.

Поэтому, если в задании НМТ встретится это выражение, вспоминайте не меч Александра, а главную идею: не распутывать бесконечно, а найти решительный способ решения.

Иногда именно так сложная проблема перестает быть "гордиевым узлом".