Як "гордіїв вузол" із давньої легенди перебрався в нашу щоденну мову, розповідаємо з посиланням на пояснення Валентини Шопової.

"Розрубати гордіїв вузол" – що означає цей фразеологізм?

Чимало фразеологізмів дійшли до нас з часів античності. Якісь – частина міфології, якість – історичні факти (як-от "перейти Рубікон") чи їх тлумачення та переказування. Як би не було, але вони пройшли крізь тисячоліття і досі є у нашій мові. Ба більше, їх вивчають і студенти, і школярі не лише для загального розвитку, але й як завдання для іспиту.

У висловах ми можемо зустріти різні теми. До прикладу, один вузол прославився на тисячоліття. Не тому, що його вдалося майстерно розплутати, а навпаки – тому, що його просто розрубали.

Відомий вираз "розрубати Гордіїв вузол" – означає швидко й рішуче розв’язати надзвичайно складну, заплутану проблему, часто нестандартним способом.

А тепер – сама історія.

Легенда бере початок у давній Фригії (тепер – територія Туреччини), де простий землероб Гордій (Гордіон) став царем після пророцтва оракула – царем стане той, хто перший в'їде до міста на возі. На знак вдячності він залишив свій віз у храмі Зевса й прив’язав його надзвичайно хитромудрим вузлом, кінці якого були сховані всередині. Бо з'явилося нове пророцтво, яке веліло: той, хто розв’яже цей вузол, стане володарем усієї Азії. Розв’язати його намагалися багато хто, але безуспішно.

Століттями ніхто не міг упоратися із загадкою, аж поки у 333 р. до нашої ери до Гордіона (Гордія?) прибув Олександр Македонський. Він не став розплутувати вузол, а – розрубав його мечем, чим показав силу рішучості та нестандартного мислення.

Творча абетка від Валентини Шопової: дивіться відео

Розрубати чи розв’язати вузол?

Так і виник образ "гордієвого вузла" – чогось надзвичайно заплутаного, складного, що важко вирішити звичайним способом.

Тому можна сказати:

"Перед нами справжній гордіїв вузол".

"Потрібно розплутати цей гордіїв вузол".

"Проблему довелося розрубати".

І тут захована головна особливість вислову, що з ним зробити:

Розв’язати гордіїв вузол – означає знайти спосіб подолати складність.

Розрубати гордіїв вузол – діяти радикально: не витрачати час на поступове розплутування, а знайти просте й рішуче рішення.

Фразеологізм живе й сьогодні, бо ситуації, коли проблема накопичується настільки, що звичайні способи вже не допомагають, нікуди не зникли.

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Що запам’ятати для НМТ?

Вислів має античне, давньогрецьке походження і у ньому присутній історичний персонаж – Александр Македонський. А сам фразеологізм можна зустріти у кількох варіантах:

Гордіїв вузол – складна, заплутана проблема.

Розрубати гордіїв вузол – рішуче, нестандартно й швидко розв’язати складну проблему.

Тож якщо у завданні НМТ зустрінеться цей вислів, згадуйте не меч Александра, а головну ідею: не розплутувати без кінця, а знайти рішучий спосіб вирішення.

Іноді саме так складна проблема перестає бути "гордієвим вузлом".