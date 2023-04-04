Кто из детей может питаться бесплатно в школах и садиках

Большинство родителей оплачивают питание своих детей в учебных заведениях. Однако есть категории учеников, которые частично платят за питание или вообще не платят.

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев рассказал, кто из детей может питаться в школах и садах бесплатно.

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Кто из детей может питаться бесплатно

Право на бесплатное питание предоставляют детям, обучающимся в садиках, школах, училищах и колледжах. К ним относятся следующие категории:

дети-сироты;

дети, лишенные родительской опеки;

дети с особыми образовательными потребностями;

дети из малообеспеченных семей;

дети из семей погибших (умерших) ветеранов войны, защитников и защитниц Украины, лиц, погибших или умерших в результате ранений, увечий, контузии или других повреждений здоровья, полученных при участии в Революции Достоинства и т.п.;

дети-переселенцы;

имеют статус ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов;

ученики учебных заведений, расположенных на территориях радиоактивного загрязнения, а также дети, эвакуированные из зоны отчуждения, те, которые являются лицами с инвалидностью вследствие Чернобыльской катастрофы и проживали в зоне обязательного отселения.

Часто местные власти обеспечивают бесплатным питанием учеников 1 – 4 классов.

Горбачев добавил, что для родителей, в семьях которых растет трое и более детей, размер такой платы уменьшили на 50%.

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Питание детей в детских садах

Питание в детсадах и заведениях оздоровления и отдыха зависит от режима работы заведения.

Льготные условия оплаты питания детей в детсадах для многодетных и малообеспеченных семей и других групп, нуждающихся в социальной поддержке, предоставляют по решению органа местного самоуправления.