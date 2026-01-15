Точно не "метель" – это погодное явление на украинском называется по-другому
- Украинский язык имеет богатый набор синонимов для слова "метель", в частности: буран, віхало, завірюха, метелиця, пурга, хурделиця, хуга и другие.
- Всего существует несколько десятков украинских названий для явления сильного ветра со снегом.
Украинский язык имеет очень много синонимов. А к некоторым словам их несколько десятков и звучат они очень самобытно.
Какими украинскими словами можно заменить русский "метель", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на языковеда Андрея Шимановского.
Каким словом заменить россиянизм "метель"?
Когда на улице ветер со снегом, можно услышать – метель на дворі. Но такого слова нет в украинском языке и есть несколько десятков других соответствий, которыми можно обозначить погоду.
Украинский язык имеет богатый набор удельных названий для явления сильного ветра со снегом:
- буран
- віхало
- віхола
- заметь
- завійниця
- завія
- завірюха
- замета
- заметільниця
- заметіль
- крутія
- кура
- кушпела
- метелиця
- метіль
- охиза
- пурга
- сніговиця
- сніговій
- сніговійниця
- снігокрутниця
- сніжниця
-
фу́га
-
фурде́лиця
-
хви́жа
-
хви́ща
-
хи́за
-
ху́га
-
хугави́ця
-
хугові́й
-
хурде́лиця
-
хурде́ля
-
хурди́га
-
хурте́ча
-
хуртови́на
-
шару́га
-
юга́.
Все эти слова содержатся в словарях, хотя многие из них с пометкой – разговорное или диалектизм. Впрочем, именно благодаря этому слова сохранились, а использование их в литературе добавляет образности и выразительности. И цитат из литературы, с использованием каждого слова можно найти множество:
- Кура надворі не вщухала, а ніби ще дужче розбурхалася на вечір. (Григор Тютюнник).
- Приходить вона [зима] в село страшною хуртовиною, приводить за собою .. охизи та тріскучі морози... (Примовка-наблюдение).
- Буря вляглася, і тільки високі кучугури пухкого снігу свідчили, що недавно тут бушувала снігова завія. (Владимир Малик).
- Була тоді кушпела велика, – сніг так зараз слід і замете. (Словарь Бориса Гринченка).
- Був білий Київ після віхол. (Лина Костенко).
- Розколихалася завірюха. Вітер змагається чимраз сильніше, збиває сніжини з дерев. (Ольга Кобилянска).
Более того, почти каждое слово закрепилось в антропонимике – как фамилии людей. Поэтому можно встретить людей с фамилиями Завірюха, Хурделиця, Хуга, Юга, Замета, Віхола и другие. Их сначала давали как прозвища людям, вероятно за лютый или переменчивый характер, а потом – прозвища стали фамилиями и уже зафиксированы в официальных документах.
Что такое "антропонимика"?
Отрасль ономастики (наука, изучающая имена собственные), изучающая собственные названия людей – антропонимы. К антропонимам относятся личные имена, патронимы (отчества), фамилии, фамильные названия, прозвища, псевдонимы, криптонимы, а также наименования мифологических, фольклорных и литературных персонажей.
А прочитав это количество вариантов заменителя русского – "метель" – хорошая возможность обогатить свой разговорный словарик исконно украинскими словами, обозначающими зимние явления. Говорите на украинском!
