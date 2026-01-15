Точно не "мєтель" – це погодне явище українською називається по-іншому
- Українська мова має багатий набір синонімів для слова "метель", зокрема: буран, віхало, завірюха, метелиця, пурга, хурделиця та інші.
- Загалом існує кілька десятків українських назв для явища сильного вітру зі снігом.
Українська мова має дуже багато синонімів. А до деяких слів їх кілька десятків і звучать вони дуже самобутньо.
Якими українськими словами можна замінити росіянізм "мєтєль", розповідає 24 Канал, посилаючись на мовознавця Андрія Шимановського.
Яким словом замінити росіянізм "мєтєль"?
Коли на вулиці вітер зі снігом, можна почути – мєтєль на дворі. Але такого слова немає в українській мові та є кілька десятків інших відповідників, якими можна позначити погоду.
Українська мова має багатий набір питомих назв для явища сильного вітру зі снігом:
- буран
- віхало
- віхола
- заметь
- завійниця
- завія
- завірюха
- замета
- заметільниця
- заметіль
- крутія
- кура
- кушпела
- метелиця
- метіль
- охиза
- пурга
- сніговиця
- сніговій
- сніговійниця
- снігокрутниця
- сніжниця
-
фу́га
-
фурде́лиця
-
хви́жа
-
хви́ща
-
хи́за
-
ху́га
-
хугави́ця
-
хугові́й
-
хурде́лиця
-
хурде́ля
-
хурди́га
-
хурте́ча
-
хуртови́на
-
шару́га
-
юга́.
Усі ці слова містяться у словниках, хоч чимало з них з позначкою – розмовне чи діалектизм. Втім, саме завдяки цьому слова збереглися, а використання їх в літературі додає образності та виразності. І цитат з літератури, з використанням кожного слова можна знайти безліч:
- Кура надворі не вщухала, а ніби ще дужче розбурхалася на вечір. (Григір Тютюнник).
- Приходить вона [зима] в село страшною хуртовиною, приводить за собою .. охизи та тріскучі морози... (Примовка-спостереження).
- Буря вляглася, і тільки високі кучугури пухкого снігу свідчили, що недавно тут бушувала снігова завія. (Володимир Малик).
- Була тоді кушпела велика, – сніг так зараз слід і замете. (Словник Бориса Грінченка).
- Був білий Київ після віхол. (Ліна Костенко).
- Розколихалася завірюха. Вітер змагається чимраз сильніше, збиває сніжини з дерев. (Ольга Кобилянська).
Ба більше, майже кожне слово закріпилося в антропоніміці – як прізвища людей. Тому можна зустріти людей з прізвищами Завірюха, Хурделиця, Хуга, Юга, Замета, Віхола та інші. Їх спочатку давали як прізвиська людям, певно за лютий чи мінливий характер, а потім – прізвиська стали прізвищами і уже зафіксовані в офіційних документах.
Що таке "антропоніміка"?
Галузь ономастики (наука, що вивчає власні назви), що вивчає власні назви людей – антропоніми. До антропонімів належать особові імена, патроніми (імена по батькові), прізвища, прізвищеві назви, прізвиська, псевдоніми, криптоніми, а також найменування міфологічних, фольклорних і літературних персонажів.
А прочитавши цю кількість варіантів замінника росіянізму – "мєтель" – гарна можливість збагатити свій розмовний словничок питомими українськими словами, що позначають зимові явища. Говоріть українською!
Навіть зима хоче, щоб ви говорили українською, тому що наша мова пропонує чимало своїх автентичних варіантів.