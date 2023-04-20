"Метеор или метеорит": как правильно на украинском называть "вспышку над Киевом"

Вечером 19 апреля жители Киева и области заметили в небе яркую вспышку. Некоторые подумали, что это – враждебный объект, кто-то – результаты работы украинского ПВО.

Аналитик по космосу и эксрадник председателя Государственного космического агентства Андрей Колесник заявил: это был метеорит или другой объект. 24 Канал зато подскажет вам, как правильно называть явления, которые мы видим в небе.

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Как правильно называть "вспышку над Киевом"

Собственно украинцы, заинтересованные ярким явлением, задумались: как правильно его называть: "метеором", "метеоритом" или "метеороидом". Что важно: все эти названия – на украинском, но обозначают тела или явления, имеющие определенные отличия.

К слову, в Государственном космическом агентстве заявили: наиболее вероятно, вспышка повлекла за собой падение метеорита из потока Лирид.

В чем разница

В общем разница между метеором и метеоритом состоит в том, что:

метеор – это световое явление;

метеорит – твердое тело космического происхождения.

Если прибегнуть к более точным определениям, следует запомнить:

Метеор – явление кратковременной вспышки в атмосфере Земли в результате попадания метеорного тела из межпланетного пространства. Их еще называют "падающими звездами".

Болид – особенно яркий метеор. Его полет может сопровождаться звуковыми явлениями.

Метеорит – твердое небесное тело, достигшее поверхности планеты или ее спутников.

Метеороид – небольшое твердое тело меньше астероида, что потенциально может вызвать явление метеора или стать метеоритом.

Астероид – твердое небесное тело неправильной формы, входящее в состав малых тел Солнечной системы.

Комета – малое тело Солнечной системы, имеющее ядро из снега и льда с вкраплением тугоплавких частиц. При приближении к Солнцу образуется газовая оболочка, извлекаемая в длинный хвост.

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