Международный диплом для школьника: опыт юных украинцев

Много украинских студентов уже давно и успешно учатся в зарубежных вузах. Теперь проторенным путем пошли школьники.

Этой осенью в Грузии открыла второй учебный год "Новая школа" – престижное учебное заведение для детей из стран Восточного партнерства, в частности, из Украины. Это стартовый этап масштабного проекта "Европейская школа", реализующего ЕС в сотрудничестве с Грузией.

В сентябре в Тбилиси состоялась церемония открытия строительства "Европейской школы", на которой присутствовали первые лица Грузии (премьер, несколько министров, мэр столицы), а также член Европейской Комиссии по политике добрососедства и переговоров по расширению Йоганнес Хан.

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По планам проекта, откроется "Европейская школа" в Тбилиси в 2023 году. Ее студентами станут дети из шести стран Восточного партнерства – Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины.



Йоханнес Хан в гостях в "новой школе". Самый высокий среди всех – украинец Марк Мазепа

Что такое Восточное партнерство?

Это общая политическая инициатива, направленная на углубление и укрепление отношений между Европейским Союзом и шестью восточными странами-соседями: Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной. Цель Восточного партнерства заключается в создании единого пространства демократии, общих ценностей, процветания, стабильности и тесного сотрудничества. Текущие структурированные консультации относительно будущей политической рамочной программы продлятся до 31 октября 2019 года.

Своеобразным предвестником и тестовой площадкой "Европейской школы" уже является упомянутая выше "Новая школа", в которой, кстати, по специальной международной программе International Baccalaureate (IB) уже учатся 9 украинцев (4 второкурсника и 5 первокурсников).

Корреспондент 24 канала пообщался с украинскими студентами "Новой школы". Знакомьтесь: это – сумчанка Дарья Маринич (2-й курс) и львовянин Марк Мазепа (1-й курс). Они откровенно рассказали о вступлении в это заведение, особенностях обучения, интересных перспективах, а также – о своих личных переживаниях и мечтах.



Марк Мазепа и Дарья Маринич

Откуда узнали о школе и как прошли отбор?

Дарья: О школе узнала случайно. Мама увидела новость в Фейсбуке, переслала мне... Я заинтересовалась, потому что понравилась идея такого обучения. И подала документы – это был первый этап. Далее в Киеве прошла письменное тестирование по английскому языку и математике – по два часа каждый предмет. Потом было два собеседования – 30 и 15 минут. И через месяц, в конце мая, мне сообщили, что я поступила в вожделенное заведение.

Марк: Я учился в английской школе International House во Львове. Там узнал о программе, потому что именно в Киевском International House проходило вступительное тестирование украинцев в "новую школу". Очень удобно, что подать документы можно онлайн. Я удачно сдал все тесты, и в конце мая получил уведомление о зачислении. Потом были еще два коротких собеседования, на которых мне уже подробно рассказали о программе IB и об особенностях обучения. А потом я уехал на две недели в образовательный лагерь в Грузии – это были своеобразные подготовительные курсы.

Кто из украинцев может учиться в "Новой школе"?

Все, кому исполнилось 16-17 лет и есть паспорт гражданина Украины. Количество мест ограничено, поэтому необходимо пройти конкурсный отбор. Среди требований к участникам – обучение в средней школе и хорошая успеваемость. Также необходимо продемонстрировать знание английского языка на уровне B2 и выше. Следующий набор в школу на 2020-2021 учебный год будет объявлен в январе 2020 года.

Как можно подать заявку?

Процесс подачи заявки состоит из трех этапов:

1. Подача заявки на сайте школы (Eapeuropeanschool).

2. Отобранных кандидатов пригласят сдать два письменных теста – по математике и английскому языку. Кандидаты проходят тесты в своей стране.

3. По результатам письменных тестов успешные кандидаты пройдут личное собеседование через Skype.

Кандидатов отбирает квалифицированная комиссия, которая использует методы объективного и прозрачного оценивания. Во время собеседования приемная комиссия будет обращать особое внимание на мотивацию учащихся, их открытость к другим культурам, а также заинтересованность в европейской тематике. Подача заявок бесплатная.

Как родители и знакомые отреагировали на ваше поступление в "Новую школу"?



Дарья Маринич с одногруппниками делают фото на память

Дарья: Моя мама очень обрадовалась и поддержала меня. Она сама не раз участвовала в подобных учебных программах. Даже я с ней однажды ездила в США – это был мой первый опыт обучения за рубежом. Друзья и учителя также радовались за меня. Хотя я сначала им не говорила, не хотела смущать – призналась только когда поступила в школу.

Марк: Меня также при поступлении в школу очень поддерживали родители. Поэтому конечно, они обрадовались моему успеху. Как и многие друзья. Но были и такие, кто говорил: зачем тебе это – сначала закончи нашу школу, получи наш аттестат... Или советовали вообще за границу не ехать, потому что в Украине тоже дают хорошее образование в университетах. То есть было много дискуссий. Но я не сомневался. И сейчас, после начала обучения, убедился, что сделал правильный выбор.

Первые впечатления от "Новой школы" и какая разница со школой украинской?



"Новая школа" в Тбилиси

Дарья: Сейчас я на 2-м курсе, разное было за это время. Но о своем решении поступить сюда не жалею. Когда кому-то говорю, что изучаю только 6 основных предметов, то много кто думает, будто, в "Новой школе" учиться легче, потому что в Украине таких предметов около 20-ти…

На самом деле нагрузка здесь гораздо больше, ведь предметы мы изучаем, так сказать, глубже и шире. Например, история в нашей школе – это не просто события и даты, как в основном подают в Украине, в частности, так сдают ВНО. Здесь важно разобраться в нюансах, понять исторические процессы – почему так произошло, какие были последствия... Также важно анализировать событие с разных сторон и иметь о нем свою точку зрения.

Или возьмем для сравнения те же экзамены. Например, по профильной математике я буду сдавать не один, а фактически три экзамена в течение трех дней: это – общие тесты, тесты без калькулятора, тесты с калькулятором. Согласитесь, это точно не так, как в Украине.

Еще один важный момент. Здесь ставят оценки именно за знания. И нет такого, когда ты получаешь баллы за условное усердие, красиво оформленный реферат или за своевременное заполнение дневника.

Марк: 6 основных предметов студент выбирает сам. Но есть определенная система выбора – по секциям и по уровню. Первая секция – математика, которая в нашей школе по специализации является обязательным. Вторая называется родная речь: украинцы в Грузии, как правило, выбирают английский, а грузины, например, могут избрать свою грузинскую... Третья секция – иностранный язык, который ты хочешь изучать. Здесь на выбор может быть французская, итальянская, испанская... Четвертая секция – общественные науки: экономика, политика, история. Пятая – естественные науки: химия, биология, физика. Шестая – визуальное искусство. Но вместо "визуалки" студент может выбрать другой предмет – еще один язык, например.

Кстати, согласен с Дарьей по учебной нагрузке. Я только первокурсник, но уже почувствовал – в "Новой школе" учиться труднее, чем в классической украинской. Но уверен, что знания я здесь получу лучше.

В чем разница между обычной средней школой и "Европейской школой" Восточного партнерства?

Существуют два важных отличия. Сам курс направлен на понимание устройства ЕС, его институтов, культуры, ценностей, международной и внутренней политики. Двухлетняя программа "Международного бакалавриата" (IB) включает в себя курсы гуманитарных наук, европейских языков и литературы, искусств и истории. Кроме занятий, ученики посещают конференции и мероприятия, связанные с ЕС. "Международный бакалавриат" – это также особая методика обучения с фокусировкой на этике, логике и развитию критического и независимого мышления.

Чем удивила "Новая школа"?



Марк Мазепа учится с радостью

Дарья: Здесь стоит продолжить тему о сложности обучения и выборе предметов... Новичкам-первокурсникам поначалу кажется, что можно, например, взять все предметы на высоком уровне. Вот и мне так казалось... Но со временем начинаешь понимать: чтобы учиться качественно и не истощить себя физически и психологически – надо правильно оценить силы и распределить время. А именно: если тянуть 6 предметов на высоком уровне, то качественного обучения не будет – только распыление знаний и сил. А также нервные срывы...

Поэтому очень хорошо, что в "Новой школе" у студентов есть возможность изменить учебный план. Даже через пол года можно поменять не только уровень изучения, но даже предмет в своей секции. Это очень важно! И многие студенты этим пользуются. Мы между собой часто обсуждали эту тему и пришли к выводу: оптимальные варианты для 6 предметов – 3 средних и 3 высоких уровня; максимум – 4 высоких и 2 средних.

Марк: Но если у тебя возникнут проблемы – в обучении или какие-то личные (все-таки ты живешь в другой стране без родителей), здесь не останешься в одиночестве. В школе работают психологи, которые следят за нами, расспрашивают формально и неформально: как дела, какие проблемы? Делают они это не навязчиво, естественно... Поддерживают, дают советы. Ты сам можешь обращаться к ним, когда возникнет потребность. Это очень важно.

Что касается учебного процесса, то здесь меня приятно удивили специальные курсы.

Первый – TOK (Theory of Knowledge), то есть "Теория познания". В этом курсе ты учишься, где и как брать знания, как вести исследования, аргументировать свою точку зрения и вести научные споры.

Второй интересный курс CAS (Creativity, Action, Service), то есть "Творчество, действие, сервис". Это некая внепрограммная активность студента. Например, участие в творческих и спортивных мероприятиях – театр в школе или кросс, как вот недавно бежала Дарья. Или это волонтерская деятельность: сбор вещей для детских домов или экологические акции. Школа предлагает разные варианты, а мы сами выбираем, что нам интересно.

И отдельно стоит отметить, что венчает программу IB написание Extended Essay – это развернутые эссе по основным предметам. Студенты пишут такие эссе все два года обучения под руководством преподавателя, который в течение этого времени наблюдает за работой. Объем – около 4 тысяч слов. Это некий своеобразный диплом. Но он должен быть правильно написан – аналитически, как исследование, с аргументами и контраргументами, а не как обычный перевод,. Использовать чьи-то предыдущие наработки нереально. Эссе проверяются на уникальность, а за плагиат можно остаться без диплома.

Сколько стоит обучение и что получают студенты?



В "Новой школе" учатся ученики из шести стран

Дарья: Студенты не платят ничего. Наоборот – получают все, чтобы думать только об одном – обучении. У нас бесплатное проживание и питание. Нам оплачивают даже авиабилеты на перелет в Украину и из Украины четыре раза в год во время каникул.

Марк: Мы также получаем все необходимые учебные материалы и специальные устройства – ноутбуки и смарткалькуляторы с большим количеством опций. Все это помогает сделать учебный процесс еще эффективнее.

Рекомендуете ли вы украинским школьникам поступать в "Новую школу"?

Дарья: Если вы имеете хороший уровень английского и математики, если готовы осваивать новые знания и отдавать всего себя учебе, если не боитесь жить в другой стране без родителей – то смело подавайте документы на вступление!

Марк: конечно, чтобы решиться на поступление в "Новую школу", нужна определенная храбрость. Потому что не каждый сможет жить в другой стране среди людей, которые ментально достаточно отличаются от украинцев. Однако здесь вы, так сказать, себя найдете, увидите и оцените свои возможности и определитесь с планами на будущее.

Какие у вас планы после окончания "Новой школы"?



Марк и Дарья мечтают продолжить обучение за рубежом

Дарья: Мне уже зимой надо подавать документы в университет. Есть возможность обратиться в несколько вузов, чем я воспользуюсь. Меня интересует художественная сфера – графический дизайн или архитектура. Возможно, это будет маркетинг плюс дизайн.

Марк: На первом курсе, возможно, еще рано определяться с дальнейшим обучением. Но я таки имею уже определенные ориентиры. Скорее всего, отправлюсь в Испанию изучать экономику и бизнес.

В чем преимущество диплома "Международного бакалавриата" (IB)?

Этот диплом признается более чем двумя тысячами университетов в 75-ти странах мира. Но каждый университет имеет разные правила признания дипломов. Некоторые университеты активно набирают студентов с этим дипломом, некоторые учитывают баллы IB-диплома при поступлении, а некоторые даже предоставляют специальные стипендии студентам с "Международным бакалавриатом".

Где можно подробнее узнать о школе?

На сайте Eapeuropeanschool. Там вся информация о правилах поступления и программе обучения. А на сайте IBO можно найти информацию об университетах, принимающих абитуриентов с IB-дипломами. Новый прием заявок на обучение в "Новой школе" начнется в январе 2020 года – следите за новостями на Euneighbours.