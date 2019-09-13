До середньої школи – за міжнародним дипломом

В Європейській школі Східного партнерства стартує новий навчальний рік.

16 вересня в Грузії офіційно стартує новий навчальний рік у Європейській школі Східного партнерства. Відібрані на конкурсній основі 35 учнів з Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Грузії, Молдови та України розпочнуть своє навчання за спеціальною міжнародною програмою International Baccalaureate (IB).

Що це за програма, що вона дає та як потрапити до цієї школи – пояснюємо школярам та їхнім батькам у картках.

1. У чому різниця між звичайною середньою школою та Європейською школою Східного партнерства?

Існують дві важливі відмінності. Сам курс спрямований на розуміння устрою ЄС, його інститутів, культури, цінностей, міжнародної та внутрішньої політики. Дворічна програма "Міжнародного бакалавріату" (IB) включає в себе курси гуманітарних наук, європейських мов та літератури, мистецтв та історії. Окрім занять, учні відвідують конференції та заходи, пов'язані з ЄС. "Міжнародний бакалавріат" – це також особлива методика навчання з фокусуванням на етиці, логіці та розвитку критичного й незалежного мислення.

Європейська школа Східного партнерства надає унікальний досвід навчання в інтернаціональному середовищі студентів із різних культур.

Загалом Європейська школа Східного партнерства – це чудова можливість здобути освіту, яка підготує до викликів глобального світу, а також отримати IB-диплом – документ міжнародного зразка.

2. Чи можу я навчатися в Європейській школі Східного партнерства в Грузії?

Так, якщо тобі 16-17 років, ти – громадянин України, Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Грузії або Молдови та постійно проживаєш у цих країнах. Кількість місць обмежена – лише 35 на рік, тому необхідно пройти конкурсний відбір.

Серед вимог до учасників – навчання в середній школі в одній із шести країн та гарна успішність. Оцінки з кожного предмета – не менше 10 для Білорусі та Грузії, 9 – 10 – для інших країн. Також необхідно продемонструвати знання англійської мови на рівні B2 та вище.

Про наступний набір до школи на 2020-2021 навчальний рік буде оголошено в січні 2020 року.

3. Як я можу подати заявку?

Процес подання заявки складається з трьох етапів:

1. Подання заявки на сайті школи (Еapeuropean school)

2. Відібраних кандидатів запросять здати два письмових тести – з математики та англійської мови. Кандидати проходять тести у своїй країні.

3. За результатами письмових тестів успішні кандидати пройдуть особисту співбесіду через Skype.

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Кандидатів відбирає кваліфікована комісія, яка використовує методи об'єктивного та прозорого оцінювання. Під час співбесіди приймальна комісія буде звертати особливу увагу на мотивацію учнів, їхню відкритість до інших культур, а також зацікавленість у європейській тематиці. Подання заявок безкоштовне.

4. Чи потрібно сплачувати за навчання в школі?

Ні. Якщо тебе відібрали, то ти отримаєш повноцінну стипендію, оплачувану Європейським Союзом. Стипендія покриває плату за навчання, проживання, харчування в школі, квитки додому з Тбілісі та назад на час канікул чотири рази на рік, усі навчальні матеріали та ресурси, необхідні для навчання (в тому числі книги, комп'ютер та смартфони на час навчання), а також медичну страховку. Отже, якщо тебе прийняли до школи Східного партнерства, то цілих два роки навчання буде для тебе абсолютно безкоштовними – твою стипендію автоматично продовжать на другий рік навчання.

5. У чому перевага диплому "Міжнародного бакалавріату" (IB)?

Якщо ти хочеш навчатися за кордоном, то "Міжнародний бакалавріат" – це гарна перевага в разі вступу до навчального закладу. Цей диплом визнається більш ніж двома тисячами університетів у 75 країнах. Кожен університет має різні правила визнання дипломів. Деякі університети активно набирають студентів із цим дипломом, деякі враховують бали IB-диплому під час вступу, а деякі надають спеціальні стипендії студентам із "Міжнародним бакалавріатом".

6. Чи буде диплом "Міжнародного бакалавріату" визнаватися університетами в моїй країні?

Ці дипломи повністю визнаються в Грузії та приймаються вищими навчальними закладами Вірменії. Школи "Міжнародного бакалавріату" також акредитовані в Азербайджані та Україні. Низка університетів країн Східного партнерства приймає на навчання студентів із дипломом "Міжнародного бакалавріату". В будь-якому разі всі учні, які завершили навчання за стипендіальною програмою, можуть подати свій диплом до відповідних державних відомств, щоб отримати диплом про середню освіту національного зразка.

7. Де я можу детальніше дізнатися про школу?

Ти можеш зайти на сайт Еapeuropean school. Там можна знайти детальну інформацію про програму навчання, а також про те, як можна вступити до школи. Ознайомся з переліком часто задаваних запитань про стипендіальну програму, де є відповіді на запитання про стипендію, програму "Міжнародного бакалавріату" та повсякденне життя в школі. На сайті International Baccalaureate Organization можна знайти інформацію про університети, що приймають абітурієнтів з IB-дипломами.

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