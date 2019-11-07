Міжнародний диплом – для школяра: досвід юних українців

Багато українських студентів уже давно і успішно навчаються в закордонних вишах. Тепер проторованим шляхом пішли школярі.

Цієї осені у Грузії відкрила другий учбовий рік "Нова школа" – престижний навчальний заклад для дітей із країн Східного партнерства, зокрема, з України. Це стартовий етап масштабного проєкту "Європейська школа", що реалізує ЄС у співробітництві з Грузією.

У вересні в Тбілісі відбулася церемонія відкриття будівництва "Європейської школи", на якій були присутні перші особи Грузії (прем’єр, кілька міністрів, мер столиці), а також член Європейської Комісії з політики добросусідства та переговорів із розширення Йоганнес Ган.

Деталі проєкту: До середньої школи – за міжнародним дипломом

За планами проєкту, відкриється "Європейська школа" у Тбілісі в 2023 році. Її студентами стануть діти з шести країн Східного партнерства – Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Грузії, Молдови та України.

Йоганнес Ган в гостях у "Новій школі". Найвищий серед усіх – українець Марко Мазепа

Що таке Східне партнерство?

Це спільна політична ініціатива, спрямована на поглиблення та зміцнення відносин між Європейським Союзом та шістьома східними країнами-сусідами: Азербайджаном, Білоруссю, Вірменією, Грузією, Молдовою та Україною. Мета Східного партнерства полягає у створенні єдиного простору демократії, спільних цінностей, процвітання, стабільності та посиленої співпраці. Поточні структуровані консультації щодо майбутньої політичної рамкової програми триватимуть до 31 жовтня 2019 року.

Своєрідним провісником і тестовим майданчиком "Європейської школи" вже є згадана вище "Нова школа", в якій, до речі, за спеціальною міжнародною програмою International Baccalaureate (IB) вже навчаються 9 українців (4 другокурсники і 5 першокурсників).

Кореспондент 24 каналу поспілкувався з українськими студентами "Нової школи". Знайомтеся: це – сумчанка Дарина Маринич (2-й курс) і львів’янин Марко Мазепа (1-й курс). Вони відверто розказали про вступ до цього закладу, особливості навчання, цікаві перспективи, а також – про свої особисті переживання і мрії.



Марко Мазепа і Дарина Маринич

Звідки дізналися про школу і як пройшли відбір?

Дарина: Про школу дізналася випадково. Мама побачила новину у Фейсбуці, переслала мені... Я зацікавилася, бо сподобалася ідея такого навчання. І подала документи – це був перший етап. Далі у Києві пройшла письмове тестування з англійської мови і математики – по дві години кожен предмет. Потім мала дві співбесіди – 30 і 15 хвилин. І через місяць, в кінці травня, мені повідомили, що я вступила до омріяного закладу.

Марко: Я навчався в англійській школі International House у Львові. Там дізнався про програму, бо саме в київській International House відбувалося вступне тестування українців до "Нової школи". Дуже зручно, що подати документи можна онлайн. Я вдало склав усі тести, і в кінці травня отримав повідомлення про зарахування. Потім були ще дві короткі співбесіди, на яких мені вже детальніше розказали про програму IB і про особливості навчання. А згодом я поїхав на два тижні в освітній табір до Грузії – це були своєрідні підготовчі курси.

Хто з українців може навчатися в "Новій школі"?

Всі, кому виповнилося 16-17 років і є паспорт громадянина України. Кількість місць обмежена, тому необхідно пройти конкурсний відбір. Серед вимог до учасників – навчання в середній школі та гарна успішність. Також необхідно продемонструвати знання англійської мови на рівні B2 та вище. Про наступний набір до школи на 2020-2021 навчальний рік буде оголошено в січні 2020 року.

Як можна подати заявку?

Процес подання заявки складається з трьох етапів:

1. Подання заявки на сайті школи (Eapeuropeanschool)

2. Відібраних кандидатів запросять здати два письмових тести – з математики та англійської мови. Кандидати проходять тести у своїй країні.

3. За результатами письмових тестів успішні кандидати пройдуть особисту співбесіду через Skype.

Кандидатів відбирає кваліфікована комісія, яка використовує методи об’єктивного та прозорого оцінювання. Під час співбесіди приймальна комісія буде звертати особливу увагу на мотивацію учнів, їхню відкритість до інших культур, а також зацікавленість у європейській тематиці. Подання заявок безкоштовне.

Як батьки і знайомі відреагували на ваш вступ до "Нової школи"?



Дарина Маринич з одногрупниками роблять фото на пам'ять

Дарина: Моя мама дуже зраділа і підтримала мене. Вона сама не раз брала участь у подібних навчальних програмах. Навіть я з нею одного разу їздила до США – то був мій перший досвід навчання за кордоном. Друзі і вчителі також раділи за мене. Хоча я спочатку їм не говорила, не хотіла бентежити – зізналася лише коли вступила в школу.

Марко: Мене також під час вступу до школи дуже підтримували батьки. Тому звісно, вони зраділи моєму успіху. Як і багато друзів. Але були й такі, хто говорив: навіщо тобі це – спочатку закінчи нашу школу, отримай наш атестат… Або радили взагалі за кордон не їхати, бо в Україні теж дають гарну освіту в університетах. Тобто було багато дискусій. Але я не сумнівався. І зараз, після початку навчання, переконався, що зробив правильний вибір.

Перші враження від "Нової школи" і яка різниця зі школою українською?



"Нова школа" в Тбілісі

Дарина: Зараз я на 2-му курсі, різне було за цей час. Але про своє рішення вступити сюди не жалкую. Коли комусь кажу, що вивчаю лише 6 основних предметів, то багато хто думає, буцімто, в "Новій школі" вчитися легше, бо в Україні таких предметів близько 20-ти…

Насправді навантаження тут набагато більші, адже предмети ми вивчаємо, так би мовити, глибше і ширше. Наприклад, історія в нашій школі – це не просто події і дати, як здебільшого подають в Україні, зокрема, так складають ЗНО. Тут важливо розібратися в нюансах, зрозуміти історичні процеси – чому так сталося, які були наслідки… Також важливо аналізувати подію з різних боків і мати про неї свою точку зору.

Або візьмемо для порівняння ті ж екзамени. Наприклад, з профільної математики я складатиму не один, а фактично три іспити протягом трьох днів: це – загальні тести, тести без калькулятора, тести з калькулятором. Погодьтеся, це точно не так, як в Україні.

Ще один важливий момент. Тут ставлять оцінки саме за знання. І немає такого, коли ти отримуєш бали за умовну старанність, гарно оформлений реферат чи за вчасне заповнення щоденника.

Марко: 6 основних предметів студент обирає сам. Але є певна система вибору – по секціям і за рівнем. Перша секція – математика, яка в нашій школі за спеціалізацією є обов’язковою. Друга називається рідна мова: українці в Грузії, як правило, вибирають англійську, а грузини, наприклад, можуть обрати свою грузинську… Третя секція – іноземна мова, яку ти хочеш вивчати. Тут на вибір може бути французька, італійська, іспанська… Четверта секція – суспільні науки: економіка, політика, історія. П’ята – природничі науки: хімія, біологія, фізика. Шоста – візуальне мистецтво. Але замість "візуалки" студент може вибрати інший предмет – ще одну мову, наприклад.

До речі, погоджуюся з Дариною щодо учбового навантаження. Я лише першокурсник, але вже відчув – у "Новій школі" вчитися важче, ніж у класичній українській. Але впевнений, що знання я тут отримаю кращі.

У чому різниця між звичайною середньою школою та "Європейською школою" Східного партнерства?

Існують дві важливі відмінності. Сам курс спрямований на розуміння устрою ЄС, його інститутів, культури, цінностей, міжнародної та внутрішньої політики. Дворічна програма "Міжнародного бакалавріату" (IB) включає в себе курси гуманітарних наук, європейських мов та літератури, мистецтв та історії. Окрім занять, учні відвідують конференції та заходи, пов’язані з ЄС. "Міжнародний бакалавріат" – це також особлива методика навчання з фокусуванням на етиці, логіці та розвитку критичного й незалежного мислення.

Чим здивувала "Нова школа"?



Марко Мазепа навчається з радістю

Дарина: Тут варто продовжити тему про складність навчання і вибір предметів… Новачкам-першокурсникам спочатку здається, що можна, наприклад, взяти всі предмети на високому рівні. От і мені так здавалося… Але згодом починаєш розуміти: щоб вчитися якісно і не виснажити себе – фізично і психологічно – треба правильно оцінити сили і розподілити час. А саме: якщо тягнути 6 предметів на високому рівні, то якісного навчання не буде – лише розпорошування знань і сил. А також нервові зриви...

Тому дуже добре, що в "Новій школі" у студентів є можливість змінити навчальний план. Навіть через пів року можна поміняти не лише рівень вивчення, а навіть предмет у своїй секції. Це дуже важливо! І багато студентів цим користаються. Ми між собою часто обговорювали цю тему і дійшли висновку: оптимальні варіанти для 6 предметів – 3 середніх і 3 високих рівня; максимум – 4 високих і 2 середніх.

Марко: Але якщо у тебе виникнуть проблеми – в навчанні чи якісь особисті (все-таки ти живеш у іншій країні без батьків), тут не залишишся на самоті. В школі працюють психологи, які слідкують за нами, розпитують формально і неформально: як справи, які проблеми? Роблять вони це не нав’язливо, природньо… Підтримують, дають поради. Ти сам можеш звертатися до них, коли виникне потреба. Це дуже важливо.

Що стосується навчального процесу, то тут мене приємно здивували спеціальні курси.

Перший – TOK (Theory of Knowledge), тобто "Теорія пізнання". У цьому курсі ти вчишся, де і як брати знання, як вести дослідження, аргументувати свою точку зору і вести наукові суперечки.

Другий цікавий курс – CAS (Creativity, Action, Service), тобто "Творчість, дія, сервіс". Це така собі позапрограмна активність студента. Наприклад, участь у мистецьких і спортивних заходах – театр у школі чи крос, як от недавно бігла Дарина. Або це волонтерська діяльність: збір речей для дитячих будинків чи екологічні акції. Школа пропонує різні варіанти, а ми самі вибираємо, що нам цікаво.

І окремо варто відзначити, що вінчає програму IB написання Extended Essay – це розгорнуті есе з основних предметів. Студенти пишуть такі есе всі два роки навчання під керівництвом викладача, який протягом цього часу спостерігає за роботою. Обсяг – близько 4 тисяч слів. Це такий собі своєрідний диплом. Але він має бути правильно написаний – аналітично, як дослідження, з аргументами і контраргументами, а не як звичайний переказ,. Використати чиїсь попередні напрацювання нереально. Есе перевіряються на унікальність, а через плагіат можна залишитися без диплому.

Скільки коштує навчання і що отримують студенти?



У "Новій школі" навчаються учні з шести країн

Дарина: Студенти не платять нічого. Навпаки – отримують усе, аби думати лише про одне – навчання. Ми маємо безплатне проживання і харчування. Нам оплачують навіть авіаквитки на переліт в Україну та з України чотири рази на рік під час канікул.

Марко: Ми також отримуємо всі необхідні навчальні матеріали і спеціальні пристрої – ноутбуки й смарткалькулятори з великою кількістю опцій. Все це допомагає зробити навчальний процес ще ефективнішим.

Чи рекомендуєте ви українським школярам вступати в "Нову школу"?

Дарина: Якщо ви маєте гарний рівень англійської і математики, якщо готові освоювати нові знання і віддавати всього себе навчанню, якщо не боїтеся жити в іншій країні без батьків – то сміли подавайте документи на вступ!

Марко: Звісно, аби наважитися на вступ до "Нової школи", потрібна певна хоробрість. Бо не кожен зможе жити в іншій країні серед людей, які ментально досить відрізняються від українців. Зате тут ви, так би мовити, знайдете себе, побачите і оціните свої можливості та визначитеся з планами на майбутнє.

Які у вас плани після закінчення "Нової школи"?



Марко і Дарина мріють продовжити навчання за кордоном

Дарина: Мені вже взимку треба подавати документи в університет. Є можливість звернутися в кілька вишів, чим я скористаюся. Мене цікавить мистецька сфера – графічний дизайн чи архітектура. Можливо, це буде маркетинг плюс дизайн.

Марко: На першому курсі, можливо, ще рано визначатися з подальшим навчанням. Але я таки маю вже певні орієнтири. Скоріше за все, відправлюся до Іспанії вивчати економіку і бізнес.

У чому перевага диплому "Міжнародного бакалавріату" (IB)?

Цей диплом визнається більш ніж двома тисячами університетів у 75-ти країнах світу. Але кожен університет має різні правила визнання дипломів. Деякі університети активно набирають студентів із цим дипломом, деякі враховують бали IB-диплому під час вступу, а деякі навіть надають спеціальні стипендії студентам із "Міжнародним бакалавріатом".

Де можна детальніше дізнатися про школу?

На сайт Eapeuropeanschool. Там уся інформація про правила вступу і програму навчання. А на сайті IBO можна знайти інформацію про університети, що приймають абітурієнтів з IB-дипломами. Новий прийом заявок на навчання в "Новій школі" розпочнеться в січні 2020 року – стежте за новинами на Euneighbours.

Цікаво: Ґаджети для школи: що треба для школяра