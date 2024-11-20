Какие будут минимальные баллы по предметам НМТ для поступления в вузы в 2025 году

Чтобы иметь возможность в 2025 году поступить в учреждения высшего образования в Украине, абитуриент должен подать результаты национального мультипредметного теста. При этом набрать минимально возможное количество тестовых баллов по каждому предмету НМТ.

Об этом информирует 24 Канал з ссылкой на Osvita.ua. Минимальные, или пороговые баллы, ежегодно определяет Министерство образования и науки Украины.

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Какие минимальные баллы надо набрать на НМТ для поступления

Предварительно в 2025 году, как и в этом году, для преодоления пороговых значений и участия в конкурсном отборе участникам НМТ достаточно будет предоставить 15% правильных ответов по каждому предмету. В 2023 году, например, поступающим достаточно было предоставить 10% правильных ответов, а пороговые баллы были немного ниже.

Поэтому, чтобы получить по 100 рейтинговых баллов за каждый предметный блок, абитуриентам 2025 года достаточно получить:

5 баллов по математике, иностранному языку, физике;

6 баллов – по химии;

7 баллов – по украинскому языку, украинской литературы, географии и биологии;

8 баллов – по истории Украины.

Набрав хотя бы такой минимум, участник сможет получить оценку в шкале 100 – 200 баллов и будет иметь возможность поступать в ЗВО.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Если участник НМТ получит тестовый балл, меньше установленного порогового балла, хотя бы по одному предмету НМТ из четырех, он не будет иметь права участвовать во вступительной кампании 2025 года.

Перевод тестовых баллов в рейтинговую шкалу 100 – 200 баллов происходит на основании таблиц перевода тестовых баллов по каждому предмету НМТ, которые содержит Порядок приема.

Важно! Ранее мы подробно рассказывали о том, как происходила основная сессия НМТ-2024 и сколько предметов будут сдавать участники мультитеста 2025 года. Об этом читайте в интервью Татьяны Вакуленко Образованию 24.