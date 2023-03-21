Образование и культура – основа безопасности: чего ожидать от Лисового, который возглавит МОН

Наконец в руководстве государства поняли, что именно образование и культура являются основой безопасности. Так, вскоре МОН будет возглавлять новый человек.

Чтобы иметь экономические сдвиги, часто связанные с обороной, нужно иметь хорошее образование и культуру. Они всегда идут по флагманам перед тем, чтобы проводить изменения в государстве, обществе, среде или сообществе. Об этом 24 Канала сказала народная депутат Наталья Пипа.

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Ученый, педагог и военный

Безусловно, Министерство образования и науки должен возглавлять достойный человек. В Украине назначение в правительство нередко сопровождается скандалами, критикой и несогласием. На этот раз все профессиональные люди утверждают, что Оксен Лисовой – это именно тот кандидат, который должен возглавить ведомство.

"Надеюсь, что в ближайшее время кандидатура господина Оксена должна быть вынесена. Комитет тоже должен дать свой вывод – поддержит или не поддержит министра. Могу сказать, что это будет единогласно или почти единогласно", – считает Пипа.

Народный депутат о кандидатуре нового министра образования и науки: смотрите видео

По словам народного депутата, его деятельность имеет конкретные результаты. Этот человек не только профессиональный, но и добросовестный. Мужчина сразу пошел добровольцем в десантно-штурмовые войска.

Он говорил, что несколько раз прощался с жизнью за прошлый год… Но, если удалось выжить, удалось произвести изменения в Малой академии наук, также удастся произвести изменения и в целом в образовании Украины,

– подчеркнула народная депутат.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сумел убедить Офис Президента в том, что человека нужно менять. Как отмечает Пипа, именно Федоров будет более политическим лицом, ему планируют предоставить полномочия вице-премьер-министра по вопросам цифровой трансформации и образования. Соответственно, вопрос денег от Минфина, политического веса и влияния будет больше на нем. Лисовой будет заниматься тем, что непосредственно касается образования.

В этом случае это очень хорошо, потому что Федоров имеет большое влияние на принятие решений в Офисе Президента, поэтому именно такой микс должен обеспечить некий прорыв в образовании, хотя и в условиях войны об этом говорить трудно. Но кое-что можно лучше организовать уже сейчас,

– уверяет Пипа.

В частности, речь идет о зачислении всех дисциплин нашим детям из-за границы и дополнительном изучении украинского языка, литературы и истории Украины. "Оксен это понимает, и, я думаю, это будет одно из первых его решений, когда он станет министром", – подытожила народная депутат Наталья Пипа.

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