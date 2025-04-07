"Обучение, от которого загораются глаза": известно, когда запустят приложение "Мрия"

После длительной подготовки и тестирования в пилотных школах, объявили о запуске образовательной платформы "Мрия". МОН сообщает о дате старта.

В Минобразования анонсировали дату, когда образовательная платформа "Мрия" будет доступна. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал ведомства.

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Когда запуск образовательной платформы "Мрия"

Михаил Федоров вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий также сообщил в своем телеграмме, что запуск образовательной платформы "Мрия" для каждой школы состоится уже на текущей неделе – 8 апреля.

Обучение, от которого загораются глаза. У каждого ребенка. Учителя. Родителей. И даже у бизнеса. Образовательная Мечта – вскоре осуществится! 8 апреля приглашаем на "Мечта Постосвита" – главное EdTech-событие года от МОН и Минцифры. Событие открыто для всех: педагогов, родителей, детей, социально-ответственного бизнеса, EdTech-компаний и медиа",

– сообщает МОН

МОН отметило, что на событии будут представлены:

ИИ-инструменты для учителей;

возможности геймификации процесса обучения;

дашборд образовательных результатов для родителей;

план подключения новых школ к "Мечте".

Федоров пригласил узнать о возможностях образования будущего – с искусственным интеллектом, геймификацией, оценками "карандашиком" в телефоне. Призвал присоединиться к главному образовательному ивенту года учителей, родителей, школьников, бизнес и медиа. На презентации Мечты будут присутствовать топ-спикеры страны.

Чтобы присоединиться онлайн следует пройти предварительную регистрацию.

Что такое "Мечта" Этот проект – цифровая инициатива Президента Украины Владимира Зеленского, которую реализуют Минцифры и МОН при поддержке Программы EGAP, выполняемой Фондом Восточная Европа при поддержке Швейцарии.

Тестирование приложения состоялось еще в июне 2024 года в 40 школах Украины и по функционалу оно близко к Дії.