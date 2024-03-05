Минобразования хочет объединить два университета в Ивано-Франковске

В Украине продолжается модернизация сети высших учебных заведений. В Минобразования считают, что Ивано-Франковский национальный медицинский университет стоит присоединить к Прикарпатскому национальному университету имени Василия Стефаника.

Об этом заявил заместитель главы Минобразования Украины Михаил Винницкий. И добавил, что идея отдельного медуниверситета в мире не прижилась, поэтому студенты-медики должны учиться на факультетах, которые являются частью классических ЗВО.

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Минздрав – "за" объединение

Винницкий говорит, что в Ивано-Франковске должен быть один технический университет и один классический университет с мощной медицинской составляющей. Поэтому два вышеупомянутых вуза надо объединить. Но это не приоритетный вопрос.

Речь идет об улучшении качества образования. Не об оптимизации в понимании экономии. В Прикарпатском университете есть не то, что лучшая в Украине, а лучшая в Восточной Европе кафедра биохимии. И речь идет о базовом курсе "Биохимия", который нужен каждому медику,

– считает чиновник.

Что говорят в Ивано-Франковском медуниверситете

Официальных заявлений или документов по объединению Ивано-Франковского медуниверситета с Прикарпатским пока нет, говорит исполняющий обязанности ректора медуниверситета Руслан Козовой. И добавляет, что руководство и коллектив не поддерживает идею МОН.

Наши дипломы признают многие страны. А примером международного рейтинга являются наши студенты-иностранцы, которые приезжают к нам учиться,

– заявил Козовой.

И добавляет, что дисциплины кафедры биохимии ИФНМУ имеют больше медицинский уклон, направлен на подготовку врачей, фармацевтов, стоматологов, а уровень самой кафедры очень высокий.

Декан медицинского факультета Роман Яцишин, который недавно победил в конкурсе на эту должность, отмечает, что против этого объединения. Говорит, что вуз самодостаточен.

Мы должны развивать медицинское образование. Это – реабилитационные услуги, медицинские услуги, сохранение наших студентов или абитуриентов для Украины. Чтобы они не переезжали в другие страны,

– считает декан.

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Какое мнение коллектива Прикарпатского национального университета

Студентка третьего курса Евгения Косторнова считает, что объединение вузов, бесспорно, повлияет на качество образования, однако это будет ощутимо в финансировании и организации обучения.

Ректор вуза Игорь Цепенда отмечает, что Прикарпатский национальный университет в случае объединительных процессов будет центром из-за его высокого рейтинга. К объединению вузов готов.

Нардепы из Ивано-Франковской области при этом заявляют, что все три государственных университета в Ивано-Франковске являются самодостаточными и не нуждаются в слиянии.